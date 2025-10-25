賃金は伸び悩み、経済成長も停滞している。

そうした現状からの脱却を目指そうという高市首相の意気込みは伝わってきたが、問題は、具体策をどう実行していくかだ。

首相が衆参両院の本会議で、初の所信表明演説を行った。

最も力点を置いたのは経済政策である。演説の３分の１を成長戦略や物価高対策に割いた。

首相は基本方針として「強い経済」を作るとし、「責任ある積極財政の考え方の下、戦略的に財政出動を行う」と述べた。所得を増やして消費を喚起し、事業収益を改善させて税収を伸ばす「好循環」を実現するとした。

日本経済の地盤沈下は深刻だ。名目国内総生産（ＧＤＰ）は世界４位に後退した。欧米に比べて名目賃金も伸びていない。

「失われた３０年」と呼ばれる危機的状況を打破することは、待ったなしの課題だ。

首相は成長戦略として、半導体やバイオ、人工知能（ＡＩ）などの先端技術分野に官民で投資し、経済安全保障の強化や国土強靱（きょうじん）化を実現する、と強調した。

先端技術に投資することで、日本が直面している課題を解決しようという考え方は理解できる。

一方、当面の物価高対策としては、ガソリン税の暫定税率の廃止や、自治体向けの交付金の拡充などを実施するとした。

物価の高騰への対処が重要なのは当然だが、日本の財政が厳しい状況に変わりはない。

首相は、経済成長で債務残高のＧＤＰ比を引き下げることにより、国債の信認を確保する、と述べたが、債務の肥大化を放置することが「積極財政」では困る。

社会保障改革について、首相は、与野党や有識者でつくる国民会議を設ける考えを表明した。野党に参加を呼びかけたのは当然だ。

与党の議席は衆参とも過半数に届いておらず、改革の実現に野党の協力は欠かせない。社会保障の改革は、与野党が一体となって取り組むべき課題だ。

首相はまた、安全保障関連費を２０２７年度にＧＤＰ比で２％へ引き上げる目標について、今年度の補正予算で前倒しして実現する方針を表明した。国家安保戦略など安保３文書も来年、前倒しで改定するという。

ロシアのウクライナ侵略では、継戦能力や、ドローンなど新たな装備の保有がいかに重要かが浮き彫りになった。日本も防衛力を強化せねばならない。そのための財源を手当てすることが重要だ。