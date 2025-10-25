政府の書店支援の取り組み「評価」７０％、「無書店自治体」改善や作品翻訳支援へ期待…読売世論調査

読売新聞社は、２５日から１１月２３日までの「秋の読書推進月間（ＢＯＯＫ ＭＥＥＴＳ ＮＥＸＴ）」に合わせて、全国世論調査（郵送方式）を実施した。

政府が書店の経営や新たな出店を支援する取り組みを「評価する」と答えた人は７０％で、「評価しない」の２７％を大きく上回った。

政府は６月、街の書店を地域の重要な文化拠点と位置づけ、減少に歯止めをかける「書店活性化プラン」を公表した。書店の経営効率化を支援したり、自治体や図書館を含めた連携を促したりする。調査では、こうした取り組みへの高い評価が示された。

背景には、書店減少に対する危機感がある。全国の市区町村のうち４分の１以上が、書店が一つもない「無書店自治体」となっている状態について、改善する必要があると「思う」との回答は６１％で、「思わない」の３６％を上回った。「思う」と答えた人では、政府の書店支援を「評価する」が９１％に上った。

書店活性化プランの具体的な支援策に関しても、肯定的な意見が多数を占めた。日本の文学作品がもっと世界で知られるよう、外国語への翻訳や海外発信を支援する政府の方針を「評価する」は８６％に上り、「評価しない」は１１％だった。絵本の知識や読み聞かせの技術を身につけた「絵本専門士」が、子どもの読書活動を推進するために活躍することに「期待する」は８７％で、「期待しない」は１１％だった。

この１か月間で本を読んだ人は４５％（昨年調査４７％）にとどまり、読まなかった人が５４％（同５１％）で半数を超えた。月１回以上、書店に行くと答えた人は４２％（同４３％）と横ばいだった。

どのような書店に行きたいと思うかを自由回答で尋ねたところ、「子ども向けの特集が充実し、子どもが本を手に取りやすい書店」（４０代男性・神奈川県）といった意見が寄せられた。

調査は８月２５日〜９月３０日、全国の有権者３０００人を対象に行い、２０３９人から回答を得た（回答率６８％）。