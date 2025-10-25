偽造された教員免許の写しを採用時に提出したとして、福岡県須恵町立須恵中学校の補助教員の容疑者（６６）が逮捕された事件で、容疑者が、教員免許が失効していた約１８年間で埼玉、群馬など少なくとも４県の計６小中高校で勤務していたことがわかった。

失効した免許の使い回しが発覚した後は、前科の露呈を避けようと繰り返し名字を変えて免許も偽造。採用時のチェックの甘さにつけ込み、教育現場に入り込んでいた。

同町教育委員会や捜査関係者によると、容疑者は１月の採用時、岐阜県教委の押印がある中学校教諭免許の写し１枚を提出していた。インターネットで氏名が同じ人物による過去の事件を把握した須恵中の保護者が９月、「教員免許を持っていない人物ではないか」と疑い学校側に連絡。町は原本の提出を求めたが応じず、今月１３日、偽造有印公文書行使容疑で福岡県警に逮捕された。写しの免許番号は別人のもので岐阜県教委が容疑者に発行した事実もなかった。

各県教委などによると、容疑者は１９８５年、佐賀県教委から中学と高校の教員免許（ともに数学）を授与された。しかし、福岡市立中学校の教諭だった２００５年に女子中学生２人を買春したとして懲戒免職となり、免許が失効した。

教育職員免許法は免許が失効した場合、速やかに返納するよう定める。だが、容疑者は返納せず、０７〜１０年に山口県の私立高２校で勤務。当時は失効から３年が過ぎると本人が希望すれば再取得が可能で、１０年に再授与された。岐阜県や大阪府の学校でも勤務したものの、１２年に無免許運転で有罪となり再び失効。この時も返納せず、埼玉、群馬両県の小中学校でも働いた。

その後、養子縁組して姓が変わり、予備校講師だった１４年には福岡県教委に偽造教員免許を示して実刑となった。容疑者は捜査段階で「免許がないことが発覚しても罰金くらいで済むだろうと考えていた」と供述していた。この時の刑期を終えて３か月後の１７年、佐賀県教委から授与された免許に当時の姓の紙を貼り付け、宮崎県教委に示したとして再び実刑となった。