川崎市長選挙のポスター掲示場（資料写真）

任期満了に伴う神奈川県川崎市長選が２６日、投開票される。立候補しているのは届け出順に、会社員の新人・國谷涼太氏（２５）、政治団体役員の新人・野末明美氏（６０）＝共産党推薦、プログラマーの新人・宮部龍彦氏（４６）、現職の福田紀彦氏（５３）、元川崎市議の新人・山田瑛理氏（４２）、清掃員の新人・関口実氏（６７）。宮部氏は諸派で、その他の５人は無所属。福田氏による３期１２年の市政運営の評価や多選の是非などが争点となる。

國谷氏は街頭での活動を中心に選挙戦を展開。「若者・子育て世代から選ばれるまち」「ビジネスのまち」「安全安心のまち」を重点政策に挙げ、候補者最年少の若さや情熱を訴えながら支持を広げてきた。

野末氏は交流サイト（ＳＮＳ）を日々更新しながら、安全な暮らしづくりや子育て支援を求め、「中学まで学校給食費ゼロ」などを訴えてきた。中盤には、共産党の小池晃書記局長も応援に駆け付けた。

福田氏は街頭演説や“青空集会”と称した個人演説会を重ねて支持固めを図ってきた。市政継続を掲げながら、新たな公約である「卓越スクール（高専）」設立やインフラ整備などにも理解を求めてきた。

山田氏は子どもや大人が「挑戦できる街」を掲げ、留学支援制度の創設や個別最適な学びの推進などを訴えてきた。ＳＮＳを積極的に活用し、投稿を通して幅広い世代への浸透を図っている。

関口氏はポスターやチラシを製作せず、街頭での演説で政策を訴えてきた。市が条例で禁止しているヘイトスピーチへの対策強化などを挙げ、「差別や戦争のない平和な世の中。多様性のある社会」を主張する。

今回の市長選は、衆院選との同日選となった前回、前々回とは異なる単独選挙となり、投票率も注目される。

◆おことわり 川崎市長選に立候補している宮部龍彦氏については、経歴や出馬に当たっての主張に著しい差別的言動があり、差別が拡散する恐れがあるため、異なる扱いとしております。