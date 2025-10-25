¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ûºå¿À¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Êà²áÄøá£Ã£Ó¶ìÀï¤Ï¥×¥é¥¹¤«¡¡µåÃÄ£Ï£Â¡Ö£³Ï¢¾¡¤ÇÆÍÇË¤¹¤ë¤è¤ê¡Ä¡×
¡¡¤â¤¦ºòÇ¯¤ÎÆó¤ÎÉñ¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£²£´Æü¤Ë¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤ÇÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¼Â»Ü¡££²£µÆü¤«¤éÆ±µå¾ì¤Çºå¿À¤òÁê¼ê¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡Ö£Ó£Í£Â£ÃÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡¡£²£°£²£µ¡×¤Ø¸þ¤±¡¢ºÇ½ªÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ°ìÃ¥²ó¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿´ÆÆÄ²ñµÄ¤Î¾ì¤Ç¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤òÆÈÁö¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤Ö¤Ã¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¿ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤µ¤ó¤È¤¤¤¤Àï¤¤¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡£Ã£Ó¤Ç¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë·ë²ÌÅª¤ËÂè£¶Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ë¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÀï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢¿É¤¯¤âÆÍÇË¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ºå¿À¤Ï£³»î¹ç¤ÇÌµÇÔ¤Î¤Þ¤Þ¾¡Íø¡£ÂÎÎÏÅª¤Ë¤ÏÌÔ¸×¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤Ï¤É¤¦±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤«¡£¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Öºå¿À¤â¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¢¤ì¤À¤±Áá¤¯Í¥¾¡¤·¤Ê¤¬¤é£Ã£Ó¤Ç£³Ï¢¾¡¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ËÆþ¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æµ¤»ý¤ÁÅª¤Ê°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È·Ù²ü¤¹¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤Î²áÄø¤¬¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¹ÍÍø¡×¤ËÆ¯¤¯¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£µåÃÄ£Ï£Â¤Î£±¿Í¤Ï¡Ö´Ö³Ö¤¬Ã»¤¤¥Û¡¼¥¯¥¹¤¬ÍÍø¡£Èè¤ì¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢£³Ï¢¾¡¤ÇÆÍÇË¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡Ø¤ä¤Ð¤¤¡¢Éé¤±¤ë¤«¤â¡Ù¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¥®¥ê¥®¥ê¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¡Ê¤½¤Î·Ð¸³ÃÍ¤ò¡ËÆ¯¤«¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï³«Ëë¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ç¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢£Ã£Ó¤âÆüËÜ¥Ï¥àÁê¼ê¤Ë´í¤Ê¤²¤Ê¤¯¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÆÍÇË¡£¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Çà´íµ¡Åª¾õ¶·á¤Ë´Ù¤ë¾ìÌÌ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¿Ê½Ð¤·¤¿¡£¤æ¤¨¤ËÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï°ìÅÙ·¹¤¤¤¿Î®¤ì¤ò»ß¤á¤é¤ì¤º°Ì´¤Î£´Ï¢ÇÔ¡£¶þ¿«¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¡¢£Ã£Ó¤È¤â¤Ë¸·¤·¤¤¾õ¶·²¼¤ÇÀï¤¤È´¤¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë£Ã£Ó¤Ç¤Ï¡ÖÉé¤±¤ì¤Ð½ª¤ï¤ê¡×¤ÎÀï¤¤¤òµçÃÏ¤«¤éÀ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î·Ð¸³ÃÍ¤¬²¾¤ËÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿ºÝ¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¸«²ò¤À¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï²ñ¸«¤Ç¡Ö£²£°Æü¤Þ¤Ç¡Ê£Ã£Ó¤Ç¡Ë¤·Îõ¤ÊÀï¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤±¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¡£Èæ³ÓÅªÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¤Î¿´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£½¤Íå¾ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¥Û¡¼¥¯¥¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤ò¥×¥é¥¹¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢ºòÇ¯¼ê¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ°ì¤Î±É´§¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤«¡£¡¡¡¡¡¡¡¡