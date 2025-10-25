¡Úºå¿À¡ÛÆüËÜ£Ó¤Ç£³ÅÙÂÐÀï¤·Ì¤¾¡Íø¤âàÂëÄ¶¤¨á¤Ë¼«¿®¡¡ºÍÌÚ¹À¿Í¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤ä¤ì¤Ð¥¦¥Á¤é¤¬¾¡¤Ä¡×
¡¡¸×¥Ê¥¤¥ó¤¬½©¤ÎÂçÉñÂæ¤ÇÈá´ê¤ÎàÂëÄ¶¤¨á¤Ø¡¢Æ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºå¿À¤Ï£²£µÆü¤Ë¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡Ö£Ó£Í£Â£ÃÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡¡£²£°£²£µ¡×¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¡¡£±£¹£¶£´Ç¯¡¢£²£°£°£³Ç¯¡¢£±£´Ç¯¤È²áµî£³ÅÙ¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Û¡¼¥¯¥¹¤¬¾¡Íø¡£¸òÎ®Àï¤Ç¤âÄÌ»»£·£´»î¹ç¤Ç£²£¹¾¡£´£±ÇÔ£´Ê¬¤±¤ÈÊ¬¤¬°¤¤¤¬¡¢¸×¥Ê¥¤¥ó¤Ïµ¤¸å¤ì¤¹¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë£Ã£Ó¥Õ¥¡¡¼¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï£Ä£å£Î£Á¤ò¥¹¥¤¡¼¥×¡£ÀèÈ¯¿Ø¤Ï¥¨¡¼¥¹Â¼¾å¤òÉ®Æ¬¤ËºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¡¢¹â¶¶¡¢ÂçÃÝ¡¢¤½¤·¤Æ½õ¤Ã¿Í±¦ÏÓ¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤ÈÈ×ÀÐ¡£Ãæ·Ñ¤®¤âÀÐ°æ¡¢µÚÀî¡¢´äºê¤È¹ë²Ú¥ê¥ì¡¼¤¬¹µ¤¨¤ë¡£
¡¡¹¶·â¿Ø¤â¶áËÜ¸÷»Ê¡õÃæÌîÂóÌ´¡Ê£²£¹¡Ë¤ÎÅ´ÊÉ£±¡¦£²ÈÖ¤«¤é¿¹²¼¡¢£²´§²¦¡¦º´Æ£µ±¡¢Âç»³¤ÈÂ³¤¯¶¯ÎÏ¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬²Ð¤òÊ®¤¯½àÈ÷¤âËüÃ¼¤À¡£
¡¡Áª¼ê²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÃæÌî¤Ï¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤Ìîµå¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤ë¡£²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¡¼¥º¥óÆ±ÍÍ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤é¤·¤¤Ìîµå¤ò£±Àï£±Àï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ÐÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£µ¨ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºÍÌÚ¤â¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤ä¤ì¤Ð¥¦¥Á¤é¤¬¾¡¤Ä¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¥»²¦¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¶»¤Ë¥Ñ¥ê¡¼¥°ÇÆ¼Ô¤È¤Ö¤Ä¤«¤ë¡£
¡¡Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤â¡¢£²£´Æü¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤Ç¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¥²¡¼¥à¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¥Á¡¼¥à¡£Èó¾ï¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È£²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ìÃ¥´Ô¤Ë¸þ¤±¤Æµ¤»ý¤Á¤ò¹â¤Ö¤é¤»¤¿¡£Äº¾å·èÀï¤Ç¸×¤¬Âë¤ò¼í¤ê¡¢Îò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë»þ¤¬Íè¤¿¡£