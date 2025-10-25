¡Úµð¿Í¡Û¥É¥é£±ÃÝ´ÝÏÂ¹¬¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¡¡¥¢¥¤¥É¥ë´éÉé¤±¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤Ç½÷À¥Õ¥¡¥ó¿Íµ¤³ÍÆÀ¤Ë¤â´üÂÔ
¡¡µð¿Í¤«¤é£²£³Æü¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç£±°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿ÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¡Ê£²£³¡áºíµÜÀ½ºî½ê¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ëºíµÜÀ½ºî½êËÜ¼Ò¤ÇµÈÂ¼ÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤äÜÔ¾¾¥¹¥«¥¦¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤é¤«¤é»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡±¿Ì¿¤Î°ìÆü¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢ÅöÆü¤³¤½¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¼Â´¶¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡ÖµåÃÄ¤ÎÊý¤È¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤ä¤Ã¤È¼Â´¶¤¬¤ï¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤È¿´¶¤ò¹ðÇò¤·¤¿ÃÝ´Ý¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄÅöÆü¤Î¥Ñ¥¹¤òµÈÂ¼ËÜÉôÄ¹¤«¤é¼êÅÏ¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö½é¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Û¤ª¤ò´Ë¤á¤¿¡£
¡¡Êª¤ª¤¸¤·¤Ê¤¤¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤¬ÌÜÎ©¤Ä¥ë¡¼¥¡¼¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿µÈÂ¼ËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤Î»þ¤âÃ¸¡¹¤ÈÅê¤²¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬ËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¡£ÏÃ¤¹¤ÈÌÀ¤ë¤¤¡¢¤¤¤¤¼ã¼Ô¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤½¤ÎÁÇ´é¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÂ®£±£µ£°¥¥íÄ¶¤ÎÄ¾µå¤È¹ª¤ß¤ÊÊÑ²½µå¤òÉð´ï¤Ëº£Ç¯¤Î¼Ò²ñ¿Í¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óº¸ÏÓ¤È¤Î¹âÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿ÃÝ´Ý¡£¤À¤¬¡¢Ì¥ÎÏ¤ÏÌîµå¤Î¼ÂÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£¥¢¥¤¥É¥ë´éÉé¤±¤ÎÃ¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤ÈµÈÂ¼ËÜÉôÄ¹¤â¾Î»¿¤·¤¿¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤È¤·¤¿¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ï´û¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ë¤Ï¡ÖÃÝ´Ý·¯¤á¤Ã¤Á¤ã¥¤¥±¥á¥ó¤ä¤ó¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó²á¤®¤ë¤À¤í¡£ÀäÂÐ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥àÇã¤¦¡×¡Ö¸þ°æÍý¤Ê´¶¤¸¤Ê¤¤¡©¡×¤Ê¤É¤È²«¿§¤¤À¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤â¡Ö¥¦¥Á¤Ç¤¤¤¦¤È¡Ê¾®ÎÓ¡ËÀ¿»Ê¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Ã¯¤¬¸«¤Æ¤â¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ä¹¥ÀÄÇ¯¤À¤è¤Í¡£¶²¤é¤¯¡¢¤³¤ì¤ÏÁêÅö¤Ê½÷À¥Õ¥¡¥ó¤¬ÉÕ¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÁá¤¯¤âÍ½ÁÛ¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö½÷À¥Õ¥¡¥óÁØ¤Ç¸À¤¨¤ÐÀ¿»Ê¤¬¤º¤Ã¤ÈÃÇ¥È¥Ä¤Ç¿Íµ¤¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ÃÝ´Ý·¯¤ÎÍèÇ¯¤Î³èÌö¼¡Âè¤Ç¤Ï¤½¤ì¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¿Íµ¤¤¬½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±Âç¤¤Ê´üÂÔ¤¬¤¢¤ëÊ¬¡¢½Å°µ¤Ë´¶¤¸¤ë¤È¤¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Éé¤±¤º¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡×¤È¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¡ÖÈÖ¶¸¤ï¤»¡×¤Þ¤Ç¤âÍ½¸À¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³èÌö¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡Â¨ÀïÎÏº¸ÏÓ¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤Ø¤Î´üÂÔ¤âËÄ¤é¤à¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜÅÙ¤ÏÆü¤ËÆü¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£