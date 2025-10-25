ÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯»á¡Ö¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¤³¤È»Ï¤á¤Ê¤¤¤È¤Í¡× ¹â»Ô¼óÁê¤Ø¤Î¡ÈË½¸À¡É¤ÇÈÖÁÈ½ªÎ»¤â°Õµ¤¸®¹â
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯»á¡Ê£¹£±¡Ë¤Ï²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¡½¡½¡££Â£ÓÄ«Æü¤Ï£²£´Æü¡¢ÅÄ¸¶»á¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡Ö·ãÏÀ¡ª¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¤ÎÊüÁ÷¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤È¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï£±£¹ÆüÊüÁ÷¤ÎÅÄ¸¶»á¤ÎàË½¸Àá¡£¼«Ì±ÅÞ¡¦ÊÒ»³¤µ¤Ä¤»á¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÄÔ¸µÀ¶Èþ»á¡¢¼ÒÌ±ÅÞ¡¦Ê¡Åç¿ðÊæ»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤ÆµÄÏÀ¤·¤¿ºÝ¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤ËÂÐ¤¹¤ëÈÝÄêÅª¤Ê»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÔ¸µ»á¤ÈÊ¡Åç»á¤¬ÈãÈ½¤¹¤ë¤È¡¢ÅÄ¸¶»á¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ê¥ä¥Ä¤Ï»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¨¤È¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Æ±¶É¤Ï£²£±Æü¡¢ÅÄ¸¶»á¤ò¸·½ÅÃí°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö´Å¤¹¤®¤ë¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤¬Ê®½Ð¡£ÅÄ¸¶»á¤Ï£²£³Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ø¤Ç¡Ö»ä¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÍ¤ÓÃ×¤·¤Þ¤¹¡£È¯¸À¤Î¼ç»Ý¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤ËÜü¤òÈô¤Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¤â¤Î¡×¤È¤Ê¤É¤È¼Õºá¤È¼áÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¶É¤Ï£²£´Æü¤ÎÎ×»þ¼èÄùÌò²ñ¤Ç¡ÖÀ¯¼£Æ¤ÏÀÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤Î¥â¥é¥ë¤ò°ïÃ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢ÈÖÁÈ½ªÎ»¤ò·èÄê¤·¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶É´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö·ãÏÀ¡ª¡½¡½¡×¤Ï¼ýÏ¿ÈÖÁÈ¤Ç¡¢£±£¹ÆüÊüÁ÷²ó¤ÏÁ°Æü£±£¸Æü¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅÄ¸¶»á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Æ¤ÏÀÈÖÁÈ¡ÖÄ«¤Þ¤ÇÀ¸¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¢¸½ºß¤Ï£Â£ÓÄ«Æü¡Ë¤Ç²á·ã¤ÊÈ¯¸À¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó±ê¾å¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¤¬¡Ä¡£
¡Ö¡Ø·ãÏÀ¡ª¡½¡½¡ÙÆâ¤Ç¤â¡¢ÅÄ¸¶¤µ¤ó¤Ï½Ð±é¼Ô¤ÎËÜ²»¤ò°ú¤½Ð¤¹°Õ¿Þ¤â¤¢¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê²á·ã¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¥ä¥Ð¤¤¤â¤Î¤Ï¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÄ¸¶»á¼«¿È¤â¥«¥Ã¥ÈÁ°Äó¤Ç¡¢¾ì¤ÎµÄÏÀ¤òÇòÇ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÁÀ¤Ã¤Æ²á·ã¤ÊÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¤¢¤ó¤Ê¥ä¥Ä¤Ï»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¨¤È¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¡Ù¤È¤ÎÈ¯¸À¤ò¤Ê¤¼º£²ó¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤È¶ÉÆâ¤Ç¤Ï¡¢Åö½é¤«¤éÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÂÐ±þ¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¼ÂºÝ¡¢£Â£ÓÄ«Æü¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÈÖÁÈ¤Ï£Ö£Ô£Ò¼ýÏ¿¤Î¤¿¤áÉÔÅ¬ÀÚÈ¯¸À¤òÊÔ½¸¤Ç¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤òÂÕ¤Ã¤¿ÈÖÁÈÀÕÇ¤¼Ô¤Ê¤é¤Ó¤Ë´ÉÍý´ÆÆÄ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÊÔÀ®À©ºî¶ÉÄ¹¤òÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£Á°½Ð´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä¨²ü½èÊ¬¤Ï¡Öì¤¡Ê¤±¤ó¡ËÀÕ¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅÄ¸¶»á¤Î»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¡Ê£Â£ÓÄ«Æü¤«¤éÈÖÁÈ½ªÎ»¤ÎÊó¹ð¤¬¡Ëº£Ä«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ßÈÄ¤Ê¤É¤ÎÏÃ¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈÖÁÈ½ªÎ»¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½ª¤ï¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÅÄ¸¶¤â¡Ø½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤Ê¤¤¤È¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¶à¿µ¤Ï¤»¤º¡¢³èÆ°¤Ïº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄ¸¶»á¤Ï¸½ºß¡¢Æ±¶É¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÄ«¤Þ¤ÇÀ¸¥Æ¥ì¥Ó¡ª¡×¤Ç¤â»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Á¤é¤ÏÅÄ¸¶¤µ¤ó¤Î¹ßÈÄ¤â¤Ê¤¯¡¢ÈÖÁÈ¤â·ÑÂ³¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¯¼£²È¤Ë¸·¤·¤¯ÀâÌÀÀÕÇ¤¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Ä«À¸¤Ç²þ¤á¤Æ¼«¤é¤Î¸ý¤Çº£²ó¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤Ä¤â¤ê¤È¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¥Æ¥ìÄ«´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Ä«À¸¤ÇÅÄ¸¶»á¤Ï²¿¤ò¸ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡½¡½¡£