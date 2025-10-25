大人に似合う“ふわふわ”→【ZARA】で発見！ ガバッと羽織るだけ「サマ見えアイテム」

これからの秋冬コーデ、どんなアイテムを買い足そう？ 迷っているなら、今すぐ【ZARA（ザラ）】をチェック。今季も、リッチな質感が魅力の “ふわふわ” フェイクファーアイテムが続々と登場。コーデがシンプルすぎる……なんてときも、一点投入でグッと新鮮にアップデートできそうです。大人に似合いそうな「サマ見えアイテム」が目白押しなので、ぜひお見逃しなく。

ふわふわフェイクファー × やわらかニットで抜け感を

【ZARA】「コントラストニットフェイクファージャケット」\7,990（税込）

異素材ミックスが魅力のフェイクファージャケットは、羽織るだけで旬のムードが出せそう。ふわふわのフェイクファーとニットのコンビが、高見えと抜け感を両立してくれそう。モノトーンコーデにプラスするだけで、グッと華やかな印象に格上げしてくれそうです。フレアスカートやワンピと合わせればレディに、ジーンズと合わせれば洗練されたカジュアルスタイルに。大人の女性にちょうど良い、上品なふわふわアイテムです。

大人の余裕をまとう “ふわもこ” トグルジャケット

【ZARA】「ダブルフェイス トグルボタンジャケット」\8,590（税込）

フェイクファーのふわっとしたボリュームが、こなれ感を演出するジャケット。フロントのトグルボタンがほどよくクラシックで、カジュアルにもきれいめにもマッチしそうです。シンプルコーデに加えるだけで、一気にサマ見えスタイルになりそう。甘すぎず大人にちょうどいい、ふわもこアウターです。

ノースリーブで魅せるフェイクファーベスト

【ZARA】「ZW COLLECTION フェイクファーカラーベスト」\22,990（税込）

ウール混紡素材ベストに取り外し可能なフェイクファーをあしらった、着回し力が抜群に高そうな一枚。ノッチドラペル襟で上品さをプラスしつつ、ベストならではの抜け感で重たくなりにくいのが魅力。同素材のベルト付きでウエストマークも自在。シャツやタートルネックトップスなどのインナーとのレイヤードも楽しめ、季節の変わり目にも活躍しそう。大人の甘さとモード感を両立し、コーデの主役となる優れものです。

高級感あふれるふわふわベスト

【ZARA】「フェイクファーベスト」\10,990（税込）

毛足の長いフェイクファーを贅沢に使用した、高級感あふれるベスト。ハイネック × ノースリーブの洗練されたフォルムが魅力。サイドシームに隠れたポケットもあり実用性も高そう。普段のトップスに重ねるだけで、コーデに簡単に存在感をプラス。大人っぽさも保ちつつ、ふわっとした質感で温かみを添える “頼れる一軍ベスト” と言えそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子