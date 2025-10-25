大谷との対戦を前にシュナイダー監督の口から衝撃の言葉

米大リーグのドジャースは24日（日本時間25日）からブルージェイズとのワールドシリーズを戦う。開幕前日の23日（同24日）は、初戦が行われるカナダ・トロントのロジャーズ・センターで前日練習。ここでブルージェイズのジョン・シュナイダー監督は大谷翔平投手について、ジャッジら強打者とも「全く違う種類の動物」と表現したという。

ア・リーグのプレーオフではジャッジ（ヤンキース）や、今季シーズン60発を記録した強打の捕手ローリー（マリナーズ）とも対戦してきたものの、大谷との対戦について問われると「我々は全く違う種類の動物の話をしていると思う」と返したという。

ESPNで野球レポーターを務めるホルヘ・カスティージョ氏がこのやり取りを自身のXで公開すると、ファンからも「彼こそがユニコーンだ」「爆笑？」「ハハハハハ ジャッジの熱狂的ファンは現実逃避して、怒るだろうね」と驚きのコメントが続いた。

大谷が投打二刀流でワールドシリーズを戦うのは初めて。ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦では打者として3本塁打、投手として6回0/3を無失点という球史に残る活躍を見せた。2年連続の世界一へ向け、今度はどんな伝説が生まれるか。



（THE ANSWER編集部）