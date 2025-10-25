巨人から２３日のドラフト会議で単独１位指名を受けた鷺宮製作所・竹丸和幸投手（２３）が２４日、東京・新宿区内の同本社で吉村禎章編成本部長（６２）らから指名あいさつを受け、巨人の新左腕エースを目指すことを誓った。左のエース像として内海哲也（現投手コーチ）の名前を挙げ、“弟子入り”も希望。社会人時代に培った忍耐力を生かし、息の長い選手を目指す。

竹丸はキラキラと目を輝かせながら、巨人・阿部監督の直筆サインが記されたドラフト会議のＩＤを見つめた。「初めてもらったので、当たり前ですけど、とてもうれしいです」。単独でドラフト１位指名された翌日に指名あいさつを受けた左腕は「未知の世界に飛び込むんですけど、本当に１年目から活躍できるように頑張ろうと思います」と覚悟を口にした。

理想は内海だ。高橋尚成、杉内俊哉ら左腕で実績を残した先輩たちがいる中で「内海投手が一番ぱっと思い浮かびます」と竹丸。「緩急をうまく使っていて、コントロールもすごいいいイメージがあります。１年間ローテを守る秘けつというか、そういう話をお聞きしたいです」。同じく社会人野球からプロ入りした内海投手コーチからも多くを学び、左のエースへと成長する覚悟だ。

最速１５２キロの直球に、チェンジアップなど多彩な変化球を操る。吉村編成本部長は「監督も言われてましたけども、先発完投する、そういうピッチャーを目指してほしい。左のローテーション、まだまだチャンスがあるので、左のローテの一角を軸として期待してるというところです」と、即戦力として大きな期待をかけた。左の先発候補には横川や井上、森田らがいるが、誰も安定してローテを守れなかった。持ち前の落ち着きと忍耐力で、まずは先発ローテをつかみ取る。

鷺宮製作所では、給湯器などに使用されている「小形電磁弁」の製造や組み立て作業を行う部署に所属。「工場でライン作業に入る形。一つの作業を一日中、繰り返すので、忍耐力とかそういうのが磨かれたかな」と振り返った。淡々と作業を繰り返すことで養われた精神力が、マウンドでも生きるという。強みを問われると「自分の調子にかかわらずに試合がつくれること」と言い切った。

約３０人が詰めかけた記者会見でも動じることはない。ポーカーフェースで、淡々と質問に答えた。常に冷静さを保てるクールな性格。さらに社業で培った忍耐力で、猛練習に打ち込む構えだ。「１番はけがをしないこと。筋力だったり、体力だったりレベルアップしたい」と前を見据えた。

色紙に記した目標は「１０年間活躍」。１８年オフに西武へ移籍するまでの１５年間、巨人で躍動した内海には及ばなくても、長年エースとして君臨する構えだ。「できるだけ長くプロ野球で活躍したいので、まずは１０年という一つの目標があります」。まずはルーキーイヤーから結果を残し、未来の左のエースとして確かな一歩を刻む。（水上 智恵）