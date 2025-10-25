ＥＸＩＬＥ ＴＡＫＡＨＩＲＯが２６日スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「仮面の忍者 赤影」（日曜・深夜０時１０分）で織田信長役を演じることになり、このほど都内で行われた取材会に佐藤大樹、木村慧人、加藤諒らと出席した。

昭和４０年代に人気を集めたヒーロー時代劇が約６０年ぶりに「令和の赤影」として復活。２０１９年の映画「３人の信長」以来、６年ぶり２度目の信長役となるＴＡＫＡＨＩＲＯは「追求すればするほど深みがある。狂気的な部分の裏側に、平和を願う優しさもある。まだまだつかみきれていないところもありますが、１シーン、１シーンを大事に演じたい」と抱負を語った。

東映京都撮影所での撮影の合間には、俳優の高倉健さん（１４年死去、享年８３）が機材を寄贈したことで知られるジムでトレーニングしている。「信長は背中で語る存在。だから、高倉健さんのポスターに魂を注入していただいて、広背筋を中心に鍛えてます」。所属事務所の後輩にあたる赤影役の佐藤は「ＴＡＫＡＨＩＲＯさんのことが大好きなんです。現場がとても明るくなる。太陽のような存在です」と共演を歓迎した。