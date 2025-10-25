オリックスからドラフト１位指名を受けた延岡学園・藤川敦也投手（１８）が２４日、「由伸級」の未来予想図を描いた。宮崎・延岡市内の同校で、福良ＧＭらから指名あいさつを受けた最速１５３キロ右腕は「将来的には（最優秀）防御率とか最多勝、沢村賞を取れるような投手に。１６０キロを投げるというのは一番、投手としての目標」と所信表明した。

同校の森松賢容部長（４１）は、球団ＯＢの山本（ドジャース）を宮崎・都城高時代に指導。オリックス時代の２１〜２３年、史上初となる３年連続での投手４冠に輝いた右腕の高校時代と重ね、同部長からは目標を高く持つことの大切さを説かれてきた。「（山本の）人間性や練習への向き合い方を教えてもらった。野球が好きで、現状に満足せず、どんどん上を目指すというのをずっと心に留めていた」。高校野球引退後も週に５〜６回は自主練習を続け、強い体づくりに励んできたという。

福良ＧＭは「まだまだ伸びしろを持った選手。球団を背負って立つ投手になれると信じて指名した」と将来のエース候補として期待。「日本一に導けるような投手になりたい」と呼応した藤川が、オリの未来を明るく照らす。（南部 俊太）

◆藤川 敦也（ふじかわ・あつや）２００７年１０月２３日、福岡・飯塚市生まれ。１８歳。穂波東小時代に穂波ブルースカイで野球を始め、穂波東中ではヤング北九ベースボールクラブでプレー。延岡学園では１年秋からベンチ入り。甲子園出場はなし。高校通算１９本塁打。５０メートル走は６秒４。遠投１１５メートル。好きな言葉は「継続」。１８３センチ、８８キロ。右投右打。