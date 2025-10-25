楽天にドラフト１位指名された花園大・藤原聡大投手（２１）が京都市内の同校で指名あいさつを受け、将来の侍ジャパン入りを目標に掲げた。三木監督から「球界を代表する投手になってほしい」という言葉に感銘を受け、「日の丸のユニホームを背負える投手になりたい」と意気込んだ。

１７８センチ、７３キロと決して大柄ではないが、大学時代は最速１５６キロの直球とキレのある変化球で三振を量産。指名あいさつを終えた右腕は「まだ実感は湧いていない」と言いつつも「ワクワクした」と気持ちを高ぶらせた。指揮官は「チームの総意として、迷いなく１位を指名させていただいた。今もすばらしいが、伸びしろも大いに期待できる。表情もいい。唯一無二の投手に育ってもらいたい」と満場一致での単独指名となったことを明かした。

起用法は決まっていないが、藤原は「任されたポジションで３年目ごろにタイトルを一つとりたい」と闘志を燃やした。１位指名から一夜明け、３００件以上の祝福のメッセージが届き、「１位指名していただいたので、責任もある。期待に応えられるだけの結果を残したい」と覚悟を決めた。同校初のＮＰＢ選手が、新天地で飛躍する。（藤田 芽生）

◆藤原 聡大（ふじわら・そうた）２００３年１１月２０日、三重・伊賀市生まれ。２１歳。玉滝小１年時に「阿山ブルーファイヤーズ」で野球を始める。阿山中では甲賀リトルシニアに所属し遊撃手。水口（滋賀）では１年秋からベンチ入りし、３年春に投手に転向。花園大では１年春からベンチ入りし、２年春に全日本大学選手権出場。１７８センチ、７３キロ。右投右打。