「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」が２５日、みずほペイペイで開幕する。２年連続でパ・リーグを制したソフトバンクと２年ぶりにセ・リーグ優勝に輝いた阪神が激突する。両軍は２４日に最終調整。ソフトバンク・小久保裕紀監督（５４）は左脇腹痛で戦列を離れていた近藤健介外野手（３２）のスタメン起用を示唆した。

ソフトバンク・小久保監督は決戦を前に表情も口調も穏やかだった。第６戦までもつれたＣＳ最終Ｓから中４日で「その勢いのままいけそう」と泰然自若。何よりも「ベストに近いオーダーが組める」と安心した。左脇腹痛でＣＳを欠場した近藤のスタメンを示唆。「あしたの状態を確認して」と慎重だったものの、この日のフリー打撃でも快音を連発した主砲を中軸に据えることが濃厚になった。

シーズンを通じて故障続出に悩んだが、野手は今季初めて主力が集結。「スタメンに早めに点を取ってもらい、勝ちパターンの継投に」と期待した。調子や相手投手によって、並べ方は“日替わり”を予告。不動のつもりで迎えた昨年の日本Ｓは開幕後の苦戦による組み替えに四苦八苦したが「今季は臨機応変、変幻自在に戦ってきたので」と淡々。高めた経験値も日本一奪還への武器だ。

投手陣も不安はない。ＣＳ第６戦に先発したモイネロの回復が心配されたが、この日ブルペン入りした左腕は中５日で第２戦。さらに指揮官は「上沢も大関も間隔は十分」と起用する投手を隠すことなく羅列した。阪神・藤川監督と２３年に名球会の会合で同じ卓を囲んだことを明かし「まさか２年後に。夢にも思わなかった」と笑顔。「落ち着いています」と、どっしり構えて迎え撃つ。（安藤 理）