¡¡¡Ö£Ó£Í£Â£ÃÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µ¡×¤¬£²£µÆü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡££²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È£²Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿ºå¿À¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¡£Î¾·³¤Ï£²£´Æü¤ËºÇ½ªÄ´À°¡£ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤Ïº£µ¨£´£´¾¡£²£µÇÔ£³Ê¬¤±¤ÇÃù¶â£±£¹¤ò²Ô¤¤¤À¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Ç¤Î³«Ëë¤ò´¿·Þ¡££°£³Ç¯¤«¤éÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Ó¡Ë¤Ç¤Ï£·Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ëÇîÂ¿¤Ç¤ÎÁêÀ¤Î°¤µ¤â°Õ¤Ë²ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Éé¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤ó¤Æ´Ø·¸¤Ê¤¤¡£Å¨ÃÏ¡¦¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¤ÇÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¸«ÆÏ¤±¡¢¶»¤¬¹âÌÄ¤Ã¤¿¡£·èÀïÁ°Ìë¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÀï¤¤¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Íê¤â¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¥²¡¼¥à¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¡×
¡¡¡Ö¥Ó¥¸¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤³¤È¤¬ºÇ¤âÆÀ°Õ¡×
¡¡¡ÖÀè¹Ô¤Ç¤¹¤·¡£¡Ê¾¡Íø¤·¤¿¡Ë³«ËëÀï¤â¹Åç¡¢¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡×
¡¡º£µ¨¤Ï¹Åç¤È¤Î³«ËëÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ë¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Å¨ÃÏ¤Ç£´£´¾¡£²£µÇÔ£³Ê¬¤±¡¢¾¡Î¨£¶³ä£³Ê¬£¸ÎÒ¤Î¹¥À®ÀÓ¡£¥Û¡¼¥à¤Î£´£±¾¡£²£¹ÇÔ£±Ê¬¤±¤ÎÆ±£µ³ä£¸Ê¬£¶ÎÒ¤ò¾å²ó¤ê¡¢£¹·î£·Æü¤Ë²Ì¤¿¤·¤¿£Î£Ð£ÂºÇÂ®¤Î¥ê¡¼¥°£Ö¡Ê£²¥ê¡¼¥°À©¸å¡Ë¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï£°£³Ç¯°Ê¹ß¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç£·Ï¢ÇÔÃæ¤È¤¤¤¦°¤¤Î®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Æ¡¼¥Þ¤Ï£´¾¡£°ÇÔ¤ÇÆÍÇË¤·¤¿£Ã£ÓºÇ½ª£Ó¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡Ö¹Ó¡¹¤·¤¯¡¢³Ú¤·¤â¤¦¡×¡£ÉÔÆ°¤Î£±¡¢£²ÈÖ¥³¥ó¥Ó¤Î¶áËÜ¤ÈÃæÌî¤ò¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¡£¡ÖÌöÆ°¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤ó²Ð¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ëÁª¼ê¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¤«¤é¡×¡£ÀèÀ©¤·¤Æ¡¢°ÂÄê´¶È´·²¤ÎÀèÈ¯¤¬»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Å´ÊÉ¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ë¤Î¤¬É¬¾¡¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£¾¡Íø¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»³¦ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢·è°Õ¤â¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖÂàÇ¤¤µ¤ì¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¹âÄÅ´ÆÆÄ¡¢¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î»°±º´ÆÆÄ¤Î¤ª£²¿Í¤«¤é¡Ø¤¼¤Ò¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤òÂåÉ½¤·¤Æ¾¡¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¡£¤¢¤·¤¿¤«¤é¤ÎÀï¤¤¤Ç¤Ö¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ó¥¸¥¿¡¼¹ª¼Ô¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥¿¥«·³ÃÄ¤Ë¶¯Îõ¤ÊÀèÀ©¥Ñ¥ó¥Á¤ò¸«Éñ¤¦¡£¡Ê¾®¾¾¡¡¿¿Ìé¡Ë