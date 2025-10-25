広島・新井貴浩監督（４８）が２４日、東京から仙台を往復して１、２位コンビを弾丸訪問した。ドラフト会議から一夜明け、朝７時台の東北新幹線に乗って仙台大・平川蓮外野手（２１）に指名あいさつ。午後には神宮で試合があった亜大・斉藤汰直投手（２１）と対面。２人に対して「来年２月のキャンプは１軍でスタートしてもらいます」と、将来の４番、エース候補として期待する思いをじかに伝えた。

強行の疲れも何のその。指揮官は「２人の映像はすり切れるぐらい見てきた。こうしてご縁をいただいて、うれしくて、すぐに会いにきました」と笑み。創価大・立石は３球団競合で阪神に譲ったが、外れ１位で走攻守そろった両打ちの平川を指名。１８７センチ、９３キロという恵まれた体を実際に見て「無限の可能性を感じる」と、声を弾ませた。

最速１５２キロ右腕の斉藤は「２巡目で残っていると思わなかった」と、球団が大学生投手で一番に評価していた逸材だ。後日に予定する指名あいさつ前の電撃訪問。「黒田（博樹球団アドバイザー）さんのような投手になってほしい」と指揮官。あふれる熱量でチームを背負って立つ選手に育てていく。（畑中 祐司）

◆平川 蓮（ひらかわ・れん）２００４年３月３１日、北海道生まれ。２１歳。札幌国際情報を経て、仙台大で投手から野手に転向。今夏に侍ジャパン大学日本代表に初選出。今秋の仙台六大学リーグで４本塁打、２２打点、１３盗塁の３冠とベストナイン。１８７センチ、９３キロ。右投両打。