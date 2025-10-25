◇女子ゴルフツアーNOBUTA GROUP マスターズGCレディース第2日（2025年10月24日 兵庫県 マスターズGC＝6562ヤード、パー72）

【Myラッキーチャーム（2）中村 心】好位置を維持するルーキー中村心（20＝ヤマエグループHD）のキャディーバッグはディズニーキャラクター、くまのプーさんグッズがいっぱいだ。キーホルダーをはじめ、ゴルフボールやティーを入れるポーチにはほぼプーさんがいる。プーさん好きな母・佳世さんの影響で小学生時代から好きになった。試合中でも目に入ると、「“あ、プーさんだ”と思って、凄く癒やされます」と笑顔を見せた。愛犬のマルカとリラの写真も一緒に持ち歩いており、「お守りみたいな感じ。力になります」とパワーに変える。

25日は20歳のバースデー。初日は67をマークし、自己最高に並ぶ3位発進。10代ラストラウンドとなったこの日もスコアを3つ伸ばし、2位で週末を迎える。「最後までルーキーイヤーでの初優勝は諦めずに頑張りたい」。今季3人目の新人Vへ、キャディーバッグから見守るプーさんが勝利を呼び寄せる。（松岡 咲季）

◇中村 心（なかむら・こころ）2005年（平17）10月25日生まれ、山口県出身の20歳。5歳からゴルフを始める。ECC学園高卒。ツアー通算48勝の中嶋常幸が主宰する「トミーアカデミー」の6期生。1メートル61、54キロ。