EXILE TAKAHIRO、6年ぶりに再び織田信長役 役作りでジム使い倒しトレーニング「物理的にも背中を広く」
EXILE TAKAHIROが、テレビ朝日系連続ドラマ『仮面の忍者 赤影』（26日スタート／毎週日曜 深0：10 ※関東ローカル・一部地域を除く）に織田信長役で出演することが決定した。TAKAHIROは映画『3人の信長』（2019）以来6年ぶりの芝居となり、再び信長を演じる。
【写真】圧倒的オーラ放つ佇まい…織田信長を演じるEXILE TAKAHIRO
原作は、『三国志』などで知られる漫画家・横山光輝氏の人気作品『仮面の忍者 赤影』。1967年に特撮時代劇としてテレビ化され、当時の子どもたちを夢中にさせた伝説のシリーズで、“スーパー戦隊の元祖”とも称される。今回の新ドラマでは、日本映画界を代表する三池崇史監督がメガホンを取り、戦国の世を舞台に忍法やVFXを駆使した怪獣との戦い、若き忍者たちの成長と絆を描く。
EXILE／FANTASTICSの佐藤大樹が主人公・赤影を演じ、同グループの木村慧人がその相棒・青影を演じる。TAKAHIROが演じる本作での信長は、暴虐な振る舞いで恐れられ天下統一にまい進しながらも、忍術をでたらめと嫌い、忍術を重用することに抵抗を見せる役どころ。
このほど行われた本作の囲み取材に参加したTAKAHIROは「まさか織田信長としてオファーが来るとは思ってもいなくて」と再びの信長役に驚いたといい、「ご縁があって、今回も信長として生きることができました。今回三池監督ともご一緒できるということで、それも楽しみですし、和気あいあいあと過ごさせていただいています」と笑顔を浮かべる。
また“織田信長”という役どころについて「追求すればするほどすごく深みがあって。どこか狂気じみたところもあったり、その裏には揺るがない平和を願う優しさもあったり、いろんな表情がある役柄でして。未だに模索しながら演じている」と悩みながらも「僕なりの織田信長をつくりあげていけたら」と意気込みを語った。
信長を演じるにあたり、トレーニングにも力を入れているそうで、京都・東映撮影所にある“高倉健が寄贈したジム”を使い倒しているという。「撮影が始まる前に早く入ってトレーニングしたり、空き時間ができたらすぐにジムに行ったり、終わってからもジムへ行くこともあります。出演者の中では一番ジムにいる」と明かし、「織田信長は背中で語る存在でもあると思うので、広背筋を中心に鍛えています。物理的にも背中を広くしていきたいので、話を重ねるごとにどんどん背中を大きくしていけたら」と笑わせた。
