佐藤大樹、主演ドラマでTシャツ400枚を差し入れ TAKAHIRO「これがHIROさんイズム」
EXILE／FANTASTICSの佐藤大樹・木村慧人、俳優の加藤諒、EXILE TAKAHIROが、テレビ朝日系連続ドラマ『仮面の忍者 赤影』（毎週日曜 深0：10 ※関東ローカル・一部地域を除く）の囲み取材に参加した。
【写真】圧倒的オーラ放つ佇まい…織田信長を演じるEXILE TAKAHIRO
原作は、『三国志』などで知られる漫画家・横山光輝氏の人気作品『仮面の忍者 赤影』。1967年に特撮時代劇としてテレビ化され、当時の子どもたちを夢中にさせた伝説のシリーズで、“スーパー戦隊の元祖”とも称される。今回の新ドラマでは、日本映画界を代表する三池崇史監督がメガホンを取り、戦国の世を舞台に忍法やVFXを駆使した怪獣との戦い、若き忍者たちの成長と絆を描く。
佐藤が主人公・赤影を演じ、木村がその相棒・青影、赤影＆青影の良き兄貴分・白影を加藤が演じる。そしてTAKAHIROは織田信長を演じる。
「いよいよ始まる『仮面の忍者 赤影』の魅力をタップリと伝えられたらと思います！」と座長・佐藤があいさつをすると、「演じる青影の魅力を伝えていきたい！」（木村）、「長い間撮影をしていますが、僕も放送を楽しみにしています！」（加藤）とそれぞれアピール。そして、今回が初お披露目となったTAKAHIROは「話してはいけない内容がたくさんあり…それを確認すればするほど、話しそうになります（笑）」と会場の笑いを誘った。
座長を務める佐藤にとって、事務所の大先輩でもあるTAKAHIROだが、今回の共演の感想を聞かれると「大好きなんです！」と告白。「現場がとても明るくなるんです。TAKAHIROさんは太陽のような存在」と笑顔に。「僕が初めてゴールデンのドラマに出させていただいたのがTAKAHIROさんの主演作だったのですが、当時は付いていくのがやっとで、クランクアップの日に思わず泣いてしまったんです。改めて10年ほどたち、ご一緒させてもらえるのは、本当にうれしいです」と感慨深い様子。しかし、TAKAHIROからは「その割には、話しかけてくれないよね？ご飯にも行きましたが、僕から誘いましたし…（笑）」と不満を吐露する場面もあった。
さらには今回、佐藤から現場への差し入れとしてTシャツを400枚も寄贈したエピソードが明かされた。佐藤は「座長として、チームワークを生む何かがほしいと思ったときに、Tシャツを思いつきました。暑い夏の撮影もこれを着て乗り切ろうということで作らせていただきました！」と熱い想いを吐露。400枚という数字に加藤も驚いていたが、TAKAHIROは「これが（LDH の創業者）HIROさんイズムなんです！」と、後輩にも脈々と受け継がれている“イズム”を明かした。
