タレント小堺一機（69）が、30、31日に東京・丸の内のコットンクラブで「Kazuki Kosakai Sing，Sing，Sing＆Talk!!」を開催する。スタンダードナンバーから昭和歌謡、オリジナルソングまで歌って、まねして、タップを踏んで笑わせる70分間を2日間で4公演。1977年（昭52）にTBS「銀座NOW！」の素人コメディアン道場の第17代チャンピオンに輝いた。公演への思い、そして芸能界での軌跡について聞いた。【小谷野俊哉】

若い頃は女性から「かわいい」とアイドル的人気があった。

「そうですね、みんな勘違いしてね（笑い）。それで言うと、僕なんかは一番番テレビが面白い時に見てて、一番調子がいい時に出させてもらった感じですね。25歳の時にTBSラジオが始まりました。それもいい時期だったと思いますね。ラジオが、本当に元気な時代でした。在京のラジオ局、3局でレギュラーを持ってた時もあります。若い人がラジオを聞きながら勉強してましたね。当時は“ながら勉強”は否定されてたけど、今はながらの方がいいみたいなことも、言いますよね」

コンプライアンス（法令順守）が、厳しい時代。師匠の萩本欽一（84）は人を傷つけない笑いと言われてきた。

「いやいや、結構すごいですよ。（コント55号の）相方の（坂上）二郎さんに、すごいツッコミを入れてますよ。55号のコントなんか、二郎さんをいじり倒して、全部、蹴っ飛ばしていましたからね。今、何でもかんでもこう厳しくなっちゃってるのは、なんかね。もう規制だらけだと笑いも厳しいのかなっていう気がする。昭和のドリフ（ザ・ドリフターズ）ってパトカーが飛んでるからね。公会堂とかからの生放送でね。僕たちは、あれ普通に見てましたね。ああ、バカだなって笑ってました」

コンプライアンアス、人権と笑いに対する制約が、番組作り難しいものにしている。

「清廉潔白じゃないと許してくれないっていうのは、なんだろうと思いますね。昔の“清濁併せのむ”とかね。いろんな嫌なものも全部見て、いい人間になって行くんだみたいなものがなくなってる気がします。そうですね、豊かじゃない気がします。今、バラエティーが面白くないって見てる人は言うけど、だってあなたたちが怒るんじゃないですかってね。多分、食べ物をどうこうするなんて、もうとんでもないでしょうね。作り手に、最初からそういう発想がなくなっていますからね。言っちゃいけないこと、制限が多すぎて。ドッキリもだんだん、いじめはダメみたいにね。ドッキリをやりすぎたっていうのもありましたけど。でもやっぱり日本テレビ『元祖どっきりカメラ』は面白かった。タレントさんが、ちゃんとやってたと思うんです」

師匠の萩本は下ネタ嫌いで知られている。

「みんな誤解してて、本人は『俺はやんないだけだ』って言ってますよ。だから別に、下ネタやるなとは僕らに言わなかった。だけど、『下ネタは素人でもウケるから俺はやらない』って。“欽ちゃんなりの誇り”とか言われるのは違うんです。みんな、本当のことは分かってるんです。浅草から出た大将はテレビでも活躍したけど、浅草では大将の周りにいる他の人も面白かったですから。『もう、すっげえいるんだよ、面白い人。テレビ出れないんだけどね』って聞きました。（ビート）たけしさんだって、最初そうですよね。NHKの漫才のディレクターさんが『面白いんだけど、ごめん、NHKじゃ出せない』って言われたとか」

規制だらけで困難な時代を迎えているテレビのバラエティー。

「そういう意味じゃ、ネットができて、そこでできるっていうけどね。全部規制するんじゃなくて、ある程度の規制があって、その中で笑いを生み出してくっていう、それがないのがちょっと寂しいなって思うんですよね。なんだろう、気骨というか、そういうテレビマンがいたんですよね。でも、今は気骨があったりすると、余計炎上するんですかね」

（続く）

▼「Kazuki Kosakai Sing，Sing，Sing＆Talk!!」 東京・丸の内「コットンクラブ」。10月30、31日に午後6時開演と午後8時30分開演の全4公演。（https://www.cottonclubjapan.co.jp/jp/sp/artists/kosakaikazuki/)

◆小堺一機（こさかい・かずき）1956年（昭31）1月3日、千葉県生まれ。77年5月TBS「ぎんざNOW！」の素人コメディアン道場第17代チャンピオン。専大卒業後、79年4月に勝新太郎主宰の「勝アカデミー」に1期生として入学、日本テレビ系「紅白歌のベストテン」の前説を務める。80年3月浅井企画所属。80年4月〜81年3月「紅白歌のベストテン」。81〜86年日本テレビ系「ザ・トップテン」。81年映画「の・ようなもの」。82〜86年テレビ朝日系「欽ちゃんのどこまでやるの！」。84年10月〜90年（平2）12月フジテレビ系「ライオンのいただきます／−−2」。91年1月〜16年3月フジテレビ系「ライオンのごきげんよう」。81〜09、20年TBSラジオ「コサキン」シリーズ。86年TBS系「痛快！OL通り」。89〜90年日本テレビ系「さんま・一機のイッチョカミでやんす」。93年日本テレビ系「ゴールデンボーイズ」。13年NHK大河「八重の桜」。06年からJFN系「小堺一機のおうちで〜CINEMA〜」パーソナリティー。165センチ。血液型A。