「海外に来て一喜一憂するのは良くない」オランダで評価急上昇の日本代表ＣＢが漂わせる“選手として人としての品格”。「見られ方が変わりました」【現地発】
日本代表DF渡辺剛（フェイエノールト）は10月の国際マッチウィーク明け初戦となるヘラクレス戦（オランダリーグ）を負傷で休んだものの、23日のパナシナイコス戦（EL）の65分からクローザーとしてピッチに入り、３−１の勝利に貢献した。
「センターバックが試合の途中から難しいですが、うまく入れたと思います」
アディショナルタイムを含めて30分間プレーしたことで、３日後に予定されるPSVアイントホーフェンとの首位攻防戦で先発する見通しが立った。
エースストライカーの上田綺世は９試合11ゴールで得点王争いを独走するうえ、日本がブラジル相手に金星を挙げた試合でゴールを決めたこともあり、今、オランダで話題の人だ。しかしフェイエノールトは９節を終えた時点で失点数が６という、オランダリーグ屈指の強固な守備を誇るチームでもある。渡辺とアネル・アフメドホジッチのCBコンビは昨夏の補強の大ヒットだ。フェネルバフチェのジョセ・モウリーニョ監督（当時）はCL予選３回戦第１レグで、フェイエノールトに敗れたあと、こう言って唸っていた。
「フェイエノールトは素晴らしいチームだった。彼らのスカウトは無名の選手を探してくる。“日本人の選手”は私も聞いたことがなかった」
結局、フェイエノールトはホームでの２−１の勝利を守り切れず、アウェーで２−５と大敗したことでELを戦うことになった。それでも第１レグで名将を唸らせた渡辺は敵地で２ゴールを決めるなど獅子奮迅の働き。その後のリーグ戦での安定ぶりは専門誌「フットボール・インターナショナル」の採点ランキングの１位ということで証明されている（上田は３位）
「綺世も自分も、オランダ・ビッグクラブのフェイエノールトでしっかり活躍できている。日本人選手のレベルが上がり、オランダの他チームでも日本人が活躍しています。自分自身の見られ方が変わり、求められていることが増えているのもそう（＝日本人選手レベル向上）。（コルトレイク、ヘントでの）これまではチャレンジャーといった立場でしたが、今は『失点しないのが当たり前』という見られ方になってきました。それがビッグクラブでプレーするということ。ヘントの時とは違う刺激です」
堅守のフェイエノールトだが、対戦相手によっては「フェイエノールト攻略のレシピ」のようなものを見つけている。サイドからのカットイン。前線に楔を入れてからMFが遠くからシュートを打つ――。フェイエノールトのCB陣を迂回する、そんな攻撃だ。
「そうですね。オランダリーグでもCBのところを突かれてやられるシーンはほとんどありません。AZ戦（３−３の引き分け)では左右のサイドバックに２点決められました。自分がコーチングして防げるのか、チームとして防がないといけないのか。そこは難しいところですよね。まずはチームとして組織して守るということ、そして自分のところでやられないことが大事だと思います」
フェイエノールト在籍３季目にして殻を破った感のある上田について、ロビン・ファン・ペルシ監督は以前、「ワタが来てから上田の表情が明るくなった。食事は一緒だし、ふたりで喋ってるし笑ってるし、（思い出し笑いをしながら）ふたりでショッピングしているし」と愉快そうに語った。
最近、上田はクラブの９月月間MVP受賞インタビューで「２歳年上の剛くんが、食事をおごってくれるだけでなく、駐車場代まで払ってくれるんです」とふたりの仲を明かしていた。上田好調の背景に、渡辺の存在があることは、オランダ人に知れ渡っている。
そんな渡辺の人となりについて、私にはふたつ、忘れられないエピソードがある。ひとつ目は、彼との初対面になったコルトレイク時代の22年11月。ヘント相手に０−４の完敗を喫する辛い結果の直後だったが、丁寧に取材に応じてくれた彼は最後、「（田中）聡（現広島）もいい選手なので、ぜひ彼にもインタビューして話を聞いてあげてください」と、当時20歳の若者をおもんぱかった。
