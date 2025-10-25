「『日本が羨ましい』と思ったら負けだ」快挙！“世界の週間ベスト11”に日本人コンビが選出で韓国メディアは驚嘆！スーパースターと同じ驚異の10点満点「メッシと並んで…」
世界的なサッカー情報サイト『FLASHSCORE』が、レーティングをもとに、世界の“週間ベスト11”を選出。リオネル・メッシ（インテル・マイアミ）、ジョアン・フェリックス（アル・ナスル）、メイソン・グリーンウッド（マルセイユ）らとともに、FWの上田綺世（フェイエノールト）とGKの鈴木彩艶（パルマ）がセレクトされた。
ヘラクレス戦に先発した上田は前半のみの出場で、ハットトリックを達成。レーティングはメッシ、グリーンウッドと並ぶ驚異の10点満点だった。
鈴木はジェノア戦でビッグセーブを連発。終了間際にはPKをストップする活躍で、レーティングは8.9点だった。
韓国メディア『スポーツ朝鮮』は、日本人コンビのベスト11入りに驚嘆。「日本が羨ましいと思ったら負けだ...。欧州ビッグリーグのストライカー＆GKがメッシと並んでワールドチーム・オブ・ザ・ウィークに選出」と報じた。
同メディアは「ヨーロッパの主要リーグからストライカーやGKが台頭してきたことは、日本で歓迎されている。実績のある点取り屋とクオリティの高いGKの不足は、日本サッカー界にとって長年の懸念事項だった」と続けた。
日本人選手の台頭を羨望の眼差しでみているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
