『FLASHSCORE』が選出した週間ベスト11。

　世界的なサッカー情報サイト『FLASHSCORE』が、レーティングをもとに、世界の“週間ベスト11”を選出。リオネル・メッシ（インテル・マイアミ）、ジョアン・フェリックス（アル・ナスル）、メイソン・グリーンウッド（マルセイユ）らとともに、FWの上田綺世（フェイエノールト）とGKの鈴木彩艶（パルマ）がセレクトされた。

　ヘラクレス戦に先発した上田は前半のみの出場で、ハットトリックを達成。レーティングはメッシ、グリーンウッドと並ぶ驚異の10点満点だった。

　鈴木はジェノア戦でビッグセーブを連発。終了間際にはPKをストップする活躍で、レーティングは8.9点だった。
 
　韓国メディア『スポーツ朝鮮』は、日本人コンビのベスト11入りに驚嘆。「日本が羨ましいと思ったら負けだ...。欧州ビッグリーグのストライカー＆GKがメッシと並んでワールドチーム・オブ・ザ・ウィークに選出」と報じた。

　同メディアは「ヨーロッパの主要リーグからストライカーやGKが台頭してきたことは、日本で歓迎されている。実績のある点取り屋とクオリティの高いGKの不足は、日本サッカー界にとって長年の懸念事項だった」と続けた。

　日本人選手の台頭を羨望の眼差しでみているようだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

