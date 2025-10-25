前橋競輪のG1「第34回寛仁親王牌・世界選手権記念トーナメント」は3日目を迎える。準決勝の注目は12Rだ。

王者古性が中心。目標の寺崎がスピードを生かして最終的に巻き返せば、ゴール前できっちり差し切る。新山も当然侮れない。未勝利だが動きは上々で、寺崎を後方に置いて駆ければ逃げ切りまで。唯一ライン3車となった松井は脚をためて一撃を狙うか。

＜1＞古性優作 ローズカップは違うフレームを試してみたが感触は分からない。現状では力不足。寺崎君目標で自分の仕事に徹する。

＜2＞新山響平 踏み直して行かれたので普通に力負け。自力で。

＜3＞松谷秀幸 深谷君のおかげ。まだ痛みはあるが、何とかワンツーを決められて良かった。どちらが前でも南関3番手。

＜4＞松井宏佑 感触はいまひとつ。セッティングをいじって少しでも上積みさせたい。自力。

＜5＞松本貴治 石原君の頑張りのおかげ。もう少し自転車の感じを良くしたい。自力で。

＜6＞根田空史 塩島君の頑張りのおかげ。連日、人の後ろなので複雑だが、フレームとマッチしている感じあるし、体の動きがいい。いいなら松井君の番手。

＜7＞寺崎浩平 主導権を取ろうと思っていた。初日よりも良かったかな。自力。

＜8＞小倉竜二 タテ脚はないけど33ならコース取りで何とかなる。いかに冷静に判断してコースを突くか、ですね。松本君に。

＜9＞佐藤慎太郎 （新山）響平はベストのレースをしてくれた。自分はもうちょっと力が欲しい感じかな。ここも響平へ。