ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は５６４ドル高 シカゴ日経平均先物は４万９６７５円
NY株式24日（NY時間15:12）（日本時間04:12）
ダウ平均 47298.82（+564.21 +1.21%）
ナスダック 23256.59（+314.79 +1.37%）
CME日経平均先物 49675（大証終比：+355 +0.72%）
欧州株式24日終値
英FT100 9645.62（+67.05 +0.70%）
独DAX 24239.89（+32.10 +0.13%）
仏CAC40 8225.63（-0.15 0.00%）
米国債利回り
2年債 3.482（-0.006）
10年債 3.999（-0.002）
30年債 4.586（+0.008）
期待インフレ率 2.295（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.626（+0.043）
英 国 4.432（+0.009）
カナダ 3.084（-0.011）
豪 州 4.142（+0.019）
日 本 1.652（-0.011）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝61.58（-0.21 -0.34%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4128.60（-17.00 -0.41%）
ビットコイン（ドル）
110767.81（+1199.78 +1.10%）
（円建・参考値）
1692万9752円（+183374 +1.10%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
