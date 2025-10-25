NY株式24日（NY時間15:12）（日本時間04:12）
ダウ平均　　　47298.82（+564.21　+1.21%）
ナスダック　　　23256.59（+314.79　+1.37%）
CME日経平均先物　49675（大証終比：+355　+0.72%）

欧州株式24日終値
英FT100　 9645.62（+67.05　+0.70%）
独DAX　 24239.89（+32.10　+0.13%）
仏CAC40　 8225.63（-0.15　0.00%）

米国債利回り
2年債　 　3.482（-0.006）
10年債　 　3.999（-0.002）
30年債　 　4.586（+0.008）
期待インフレ率　 　2.295（-0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.626（+0.043）
英　国　　4.432（+0.009）
カナダ　　3.084（-0.011）
豪　州　　4.142（+0.019）
日　本　　1.652（-0.011）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝61.58（-0.21　-0.34%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4128.60（-17.00　-0.41%）

ビットコイン（ドル）
110767.81（+1199.78　+1.10%）
（円建・参考値）
1692万9752円（+183374　+1.10%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ