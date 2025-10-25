[10.24 プレミアリーグ第9節](Elland Road)

※28:00開始

<出場メンバー>

[リーズ]

先発

GK 1 ルーカス・ペリ

DF 2 ジェイデン・ボーグル

DF 3 ガブリエル・グズムンドソン

DF 6 ジョー・ロドン

DF 15 ジャカ・ビヨル

MF 4 イーサン・アンパドゥ

MF 8 ショーン・ロングスタッフ

MF 22 田中碧

FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン

FW 11 ブレンデン・アーロンソン

FW 19 ノア・オカフォー

控え

GK 26 カール・ダーロウ

DF 5 パスカル・ストライク

DF 24 ジェームズ・ジャスティン

MF 7 ダニエル・ジェームズ

MF 18 アントン・シュタハ

MF 44 イリア・グルエフ

FW 10 ヨエル・ピロー

FW 14 ルーカス・ヌメチャ

FW 20 ジャック・ハリソン

監督

ダニエル・ファルケ

[ウエスト・ハム]

先発

GK 23 アルフォンス・アレオラ

DF 3 マキシミリアン・キルマン

DF 25 ジャン・クレール・トディボ

DF 29 アーロン・ワン・ビサカ

MF 12 エル・ハッジ・マリック・ディウフ

MF 28 トマーシュ・ソウチェク

MF 30 オリバー・スカールズ

MF 39 アンディ・アービング

FW 7 クリセンシオ・サマーフィル

FW 10 ルーカス・パケタ

FW 20 ジャロッド・ボーウェン

控え

GK 1 マッズ・ハーマンセン

DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース

DF 5 イゴール

MF 18 マテウス・フェルナンデス

MF 24 ギド・ロドリゲス

MF 27 スングトゥ・マガサ

MF 32 フレディ・ポッツ

FW 9 カラム・ウィルソン

FW 50 カラム マーシャル

監督

ヌーノ・エスピーリト・サント

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります