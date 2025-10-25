リーズvsウエスト・ハム スタメン発表
[10.24 プレミアリーグ第9節](Elland Road)
※28:00開始
<出場メンバー>
[リーズ]
先発
GK 1 ルーカス・ペリ
DF 2 ジェイデン・ボーグル
DF 3 ガブリエル・グズムンドソン
DF 6 ジョー・ロドン
DF 15 ジャカ・ビヨル
MF 4 イーサン・アンパドゥ
MF 8 ショーン・ロングスタッフ
MF 22 田中碧
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
FW 11 ブレンデン・アーロンソン
FW 19 ノア・オカフォー
控え
GK 26 カール・ダーロウ
DF 5 パスカル・ストライク
DF 24 ジェームズ・ジャスティン
MF 7 ダニエル・ジェームズ
MF 18 アントン・シュタハ
MF 44 イリア・グルエフ
FW 10 ヨエル・ピロー
FW 14 ルーカス・ヌメチャ
FW 20 ジャック・ハリソン
監督
ダニエル・ファルケ
[ウエスト・ハム]
先発
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 3 マキシミリアン・キルマン
DF 25 ジャン・クレール・トディボ
DF 29 アーロン・ワン・ビサカ
MF 12 エル・ハッジ・マリック・ディウフ
MF 28 トマーシュ・ソウチェク
MF 30 オリバー・スカールズ
MF 39 アンディ・アービング
FW 7 クリセンシオ・サマーフィル
FW 10 ルーカス・パケタ
FW 20 ジャロッド・ボーウェン
控え
GK 1 マッズ・ハーマンセン
DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
DF 5 イゴール
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 24 ギド・ロドリゲス
MF 27 スングトゥ・マガサ
MF 32 フレディ・ポッツ
FW 9 カラム・ウィルソン
FW 50 カラム マーシャル
監督
ヌーノ・エスピーリト・サント
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります