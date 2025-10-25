ソシエダvsセビージャ スタメン発表
[10.24 ラ・リーガ第10節](アノエタ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 2 ジョン・アランブル
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 17 セルヒオ・ゴメス
DF 31 ジョン・マルティン
MF 4 ジョン・ゴロチャテギ
MF 7 アンデル・バレネチェア
MF 11 ゴンサロ・ゲデス
MF 12 ヤンヘル・エレーラ
MF 23 ブライス・メンデス
FW 10 ミケル・オヤルサバル
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
DF 20 アルバロ・オドリオソラ
MF 8 ベニャト・トゥリエンテス
MF 18 カルロス・ソレール
MF 21 アルセン・ザハリャン
MF 22 ミケル・ゴティ
MF 24 ルカ・スチッチ
MF 28 パブロ・マリン
FW 19 ジョン・カリカブル
監督
セルヒオ・フランシスコ
[セビージャ]
先発
GK 1 オディッセアス・ブラホディモス
DF 2 ホセ・アンヘル・カルモナ
DF 12 ガブリエル・スアソ
DF 15 ファビオ・カルドーゾ
DF 23 マルコン
MF 6 ネマニャ・グデリ
MF 10 アレクシス・サンチェス
MF 11 ルベン・バルガス
MF 18 ルシアン・アグメ
MF 20 ジブリル・ソウ
FW 7 アイザック・ロメロ
控え
GK 13 エルヤン・ニーラン
DF 4 キケ・サラス
DF 22 ラモン・マルティネス
DF 32 アンドレス・カストリン
DF 36 オソ
MF 16 フアンル・サンチェス
MF 24 アドナン・ヤヌザイ
MF 28 マヌ・ブエノ
FW 9 アコル・アダムス
FW 14 ペケ・フェルナンデス
FW 17 アルフォンソ・ゴンサレス
FW 21 チデラ・エジュケ
監督
マティアス・アルメイダ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります