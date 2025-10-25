[10.24 ラ・リーガ第10節](アノエタ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[ソシエダ]

先発

GK 1 アレックス・レミロ

DF 2 ジョン・アランブル

DF 5 イゴール・スベルディア

DF 17 セルヒオ・ゴメス

DF 31 ジョン・マルティン

MF 4 ジョン・ゴロチャテギ

MF 7 アンデル・バレネチェア

MF 11 ゴンサロ・ゲデス

MF 12 ヤンヘル・エレーラ

MF 23 ブライス・メンデス

FW 10 ミケル・オヤルサバル

控え

GK 13 ウナイ・マレーロ

DF 3 アイエン・ムニョス

DF 6 アリツ・エルストンド

DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル

DF 20 アルバロ・オドリオソラ

MF 8 ベニャト・トゥリエンテス

MF 18 カルロス・ソレール

MF 21 アルセン・ザハリャン

MF 22 ミケル・ゴティ

MF 24 ルカ・スチッチ

MF 28 パブロ・マリン

FW 19 ジョン・カリカブル

監督

セルヒオ・フランシスコ

[セビージャ]

先発

GK 1 オディッセアス・ブラホディモス

DF 2 ホセ・アンヘル・カルモナ

DF 12 ガブリエル・スアソ

DF 15 ファビオ・カルドーゾ

DF 23 マルコン

MF 6 ネマニャ・グデリ

MF 10 アレクシス・サンチェス

MF 11 ルベン・バルガス

MF 18 ルシアン・アグメ

MF 20 ジブリル・ソウ

FW 7 アイザック・ロメロ

控え

GK 13 エルヤン・ニーラン

DF 4 キケ・サラス

DF 22 ラモン・マルティネス

DF 32 アンドレス・カストリン

DF 36 オソ

MF 16 フアンル・サンチェス

MF 24 アドナン・ヤヌザイ

MF 28 マヌ・ブエノ

FW 9 アコル・アダムス

FW 14 ペケ・フェルナンデス

FW 17 アルフォンソ・ゴンサレス

FW 21 チデラ・エジュケ

監督

マティアス・アルメイダ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります