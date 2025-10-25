ボートレース下関では28日からG2「モーターボート大賞 男子スピードキング決定戦」が開催される。SGタイトルホルダーが13人と豪華なメンバーが集結する。今年のクラシック、オールスターを制した佐藤隆太郎は23年9月ヤングダービー以来の当地出走となる。松井繁、吉川元浩に、岡崎恭裕、篠崎元志、片岡雅裕、磯部誠、椎名豊らのそうそうたる顔ぶれが揃う。迎え撃つ地元勢は寺田祥を筆頭に10人が参戦する。寺田は前々節に逃げを決めて、当地15度目のVを飾ったばかり。リズムも徐々に上昇してきており、地の利も生かし期待に応えるか。

エンジンでは47号機に注目している。ちょっと前になるが、遠藤エミが9月4日からの男女混合戦で7戦6勝、3着1回の内容でVを果たした。コースを問わず白星を重ね、文句なしの節一といった仕上がりだった。「今年もいろんないいエンジンを引かせてもらったけど、今回が一番いいですね」と全幅の信頼を寄せていた。優勝戦でも回ってからの足は際立ち、印象に残る。下関は12月にG1周年、来年1月にG1中国地区選を控え、今回のモーターボート大賞からのエンジン相場の推移も気になる。