今月11〜13日にボートレース三国で開催された「ファン感謝3days ボートレースバトルトーナメント」は吉村誠（36＝静岡）の優勝で幕を閉じた。トーナメント初戦、セミファイナルに続き、ファイナルも1枠を引き当てる強運ぶりを披露。“運も実力のうち”とはよく言ったものだが、記念クラスの強敵をなぎ倒す姿が印象的だった。

同シリーズは16年、業界初のトーナメント戦として平和島でスタートした。11回目となった今シリーズ開催中は公式ホームページを特別仕様に変えて、ファンへの“感謝”を伝えているように感じた。さらに舟券を買ってくれているファンに対しての新たな還元策として、払戻額の上乗せがあってもいいと思う。

中央競馬では売り上げの5％相当額を上乗せした払い戻しを行う企画を定期的に行っている。ボートレース界で同じような企画を行うのであれば、3日間開催のバトルトーナメントがうってつけの舞台になるのではないか。舟券を買えば買うほどお得になる（もちろん的中させるのが大前提だが）。普段より“お得感”があれば、購買意欲も高まるに違いない。そんな企画の導入を願っている。