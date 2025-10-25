ここからつで、いい思いも、辛い思いもするのが飛田江己（24＝埼玉）。9月14日からの5日間一般戦に参戦。今年3度目の当地戦だったが、この時、今期勝率が勝率6.17に下降していたのには驚いた。前期はキャリアハイの勝率7点超えを決めていて、今期も余裕でA1級をキープしていると思っていたからだ。

聞けば、ここからつでの前回戦6月G1周年の4日目に痛恨のFを切ったことが大きく響いたとのこと。

「あのFの影響で大きくリズムが崩れました。自分はスタートが武器でした。それがなくなって…」

当地前々回の一般戦では自慢の鋭発からの2コース捲りで、からつ初優勝を決めていたが、その地で悪い方へ転換するきっかけになってしまうとは。その後、一度も優出することなし。

とはいえ、からつは何か縁のある地。浮上の契機となったのが、その9月一般戦。師匠・有賀達也の「伸び伸びとやってこい」という言葉で気持ちを切り替えられたようで、優出を決めることができた。こうなれば、あとはリズム上げるのみ。今期勝率は現在、6.29。残す26日から31日までの鳴門一般戦でA1級キープを決めるかに注目したい。