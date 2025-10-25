16日に閉幕したまるがめルーキーシリーズでは節間計18本の3連単万舟券が乱舞した。ダッシュ専門で奮戦する金子龍斗（21＝兵庫）も1着2本、2着1本と健闘し、2連対を決めた3回は全て万舟券に絡み、穴男ぶりを発揮した。これが初の予選突破につながり、自信を深めた実りある秋、稼ぎが増した充実の期末となった。

「これまでシゴロ（4、5、6枠）でやってきて、1マークの判断は自分なりにいいと思っているけど、着を守れないこともありました。スタートはそんなに早い方ではないので、捲りよりも捲り差しに構えることが多いですね」

デビューして丸2年が経過。今期を最後に月またぎ開催となる次節のびわこか、新期一発目の江戸川でスローも解禁する予定だ。それだけにダッシュ専門で修業した最後のシリーズで「滑り込み」で初の準優を経験できたことは精神面で大きかった。

父は引退した金子龍介さんとあって「同期や先輩からはキンリュウと呼ばれることが多いですね」と愛称の響きも心地よい。来期適用勝率は3.82とまだまだだが、レース内容を見る限り、伸びしろはたっぷりある。「スローに入ることは楽しみですけど、スタートをつかめてないので怖い面もあります」。未知の領域＝スロー水域に足を踏み入れれば、勝率を一気に飛躍させるだけのポテンシャルを秘めている。

まるがめで勝ち取った2勝の内容は6コースからの鋭い捲り差しと、4コースからの鮮やかな強ツケマイ。とても3点レーサーの握りっぷりとは思えぬ、思い切りの良さを感じさせたハンドルワークだった。

「まずはA級に上がって常にA1でいられる選手になりたい。記念にも行って、師匠の高野（哲史）さんに勝ちたいですね」

自身の性格は「ポジティブ」。長所を聞くと「楽観的なところ」と笑う姿はどこか父に通じる部分もある。得意の捲り差しを武器に飛躍を期す新たなステージが始まる。兵庫支部売り出し中の新鋭に注目しよう。

◇金子 龍斗（かねこ・りゅうと）2003年（平15）12月11日生まれ、兵庫県出身の21歳。兵庫支部133期生として、23年11月尼崎で初出走。24年4月の住之江で初1着を飾った。同期は安河内鈴之介、出畑孝成ら。1メートル64。血液型AB。