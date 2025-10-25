◇スポニチ主催女子テニス 東レ・パンパシフィック・オープン第5日（2025年10月24日 東京・有明テニスの森公園）

シングルス準々決勝が行われ、第2シードで世界ランキング7位のエレーナ・ルバキナ（26＝カザフスタン）が第9シードで同23位のビクトリア・エムボコ（19＝カナダ）に6―3、7―6で勝利。ツアーの年間上位8人で争うWTAファイナル（11月1〜8日、リヤド）進出を決めた。第10シードで20年全豪王者のソフィア・ケニン（26＝米国）らも勝ち、4強が出そろった。

前週に中国で同格の大会を制し、勢いをつけて東京に乗り込んだルバキナが、WTAファイナルの最後の1枠を勝ち取った。今季躍進を遂げた19歳のエムボコとの一戦は、第2セットのタイブレークまでもつれ込んだが、最後は格の違いを見せつけて勝利。3年連続の進出に「出場を決定できて良かった。一つ一つの試合に集中した結果、うまくいった」と笑みを浮かべた。

22年のウィンブルドン覇者は1メートル84の長身から打ち下ろすサーブを軸に、この日はサービスゲームを一つも落とさない安定した戦いぶりを披露。暑かったという中国から最高気温が10度台の東京に転戦し、「アップに時間を費やさないといけない」と体調管理にも努めながら、まずは2週連続のタイトル獲得を目指す。