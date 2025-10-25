ボートレース津のSG「第72回ボートレースダービー」は5日目を迎える。準優の注目は11Rだ。

予選をトップで通過した山崎はターン回りに課題はあるが、舟足自体は力強い。ここは進入から難解だが、枠なりオールスローを想定。ダッシュ艇がいないとなれば伸びられることもないだろう。的確な踏み込みから先マイを果たしてポールポジションを手に入れる。出足強力な渡辺は差して迫る。上條は捲り、捲り差しの両面策。峰は間げきを突いてバック浮上を狙う。

＜1＞山崎郡 少し回転が合っていなくて、ターン出口で膨らむ感じがあった。ただ、回転が合えば解消される。しっかり合わせたい。

＜2＞渡辺浩司 足は出足中心にいい。手前が少し気になるので修正したい。

＜3＞上條暢嵩 新品リングを入れたら出足、ターン回りはいい。ただ、すぐタレる。準優は新品リングを入れると思う。行き足も問題ないけど、スタートが全速で行けていない。

＜4＞柴田光 中の上はある。上の下かも。舟の向きはいいし、ターン回りは合っている。実戦向きで自分向き。伸びは峰選手の方が少し良かったと思う。

＜5＞峰竜太 伸びはいい。出足は普通。ただ、乗りやすくしたら出ない。準優は足重視で行く。スタートはコンマ10くらいは行ける。

＜6＞赤岩善生 末永選手と足合わせをしても変わらない。行き足とターンのつながりがいい。スタートも気持ち良く行けている。