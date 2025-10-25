【東レ静岡日本一へつなげ。（5）】バレーボールSVリーグ男子の東レ静岡はきょう25日、静岡市・このはなアリーナに東京GBを迎え、25〜26年レギュラーシーズンの初戦に臨む。あす26日まで2連戦。スタメン濃厚なOH山田大貴（24＝清水桜が丘出）、S酒井啓輔（29＝浜松商出）の地元・静岡県出身コンビが、まずは4季ぶりの開幕戦勝利へ共闘する。

＜若きエース山田「勝つ、勝つ」＞表情には自信がみなぎっていた。大阪Bとのエキシビションマッチ、VC長野との練習試合。山田は常に新外国人OHフリオ・カルデナス（25＝キューバ）の対角にいた。開幕戦直前の22日、6×6の実戦形式での練習もスタートからAチームでプレー。存在感を示しており、ルーキーイヤーだった昨季に続き先発は間違いない。

「勝つ、勝つ。そしてファンの方に楽しんでいただく。一緒に喜べるよう頑張ります」

攻撃型のサイドアタッカー色を前面に押し出して勝負する。SVリーグは世界からスター選手が集まり、昨季以上にレベルが上がった。サーブレシーブに関しては正確なAパスを返すことが困難。いかに高いトスを打ち切れるか。守備型OHの主将・藤中優斗（29）と楠本岳（23）と同タイプになる必要もない。「やっぱり自分の長所は攻撃。そこで勝負すべきだと。もちろん譲る気もないです」と強調。トレーニング効果などで打点の高さが「アベレージで4〜5センチアップ」したおかげで跳躍時の景色は大きく変わった。

5月中旬から約1か月半、日本代表Bチームの一員としてカタールに遠征した。ネーションズリーグ参加のAチームとも一緒になり「あの舞台に行くにはもっと結果を残さないと」と痛感。さらに「秀でているものがないと埋もれてしまう」という思いも味わって帰ってきた。全てが良い経験になった。

スポーツと地域を「価値ある組み合わせ」と表現した。応援されていることを肌で実感する若きエース。「たくさん勝ちたい。早いオフは嫌だ」と、上位6チームによるチャンピオンシップ進出をノルマとする。成長力を発揮し、アローズの大事なピースになる。

＜酒井は魂の配球＞得点源のOPクレーツとのコンビネーションを考慮し、司令塔のスターターはS酒井になりそうだ。現状はクイックを軸とするS新貴裕（34）が奏でるMB主体の速い攻撃よりも、サイドやパイプ攻撃と呼ばれるバックアタックへのトスを得意とする方が優先される形だ。実際にサーブの精度が上がり、「Aパスはほぼ返ってきません」と苦笑する。

全ては2段を含む高いトスを打ち切った上での勝負になる。「キリル（クレーツ）は“俺に持ってこい”タイプ。（サントリーの）ムセルスキーっぽくて凄い」と実力を認め、「できるだけ話をするようにしています」と信頼関係は深まっている。さらに今季は「全員が打てる」とチーム全体の攻撃力アップも実感。「アタッカーを生かすも殺すもセッターだと思っています」と魂の配球で勝利に導く。＝終わり＝