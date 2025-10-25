8月の尼崎オールレディースで大橋栄里佳（43＝福岡）がデビュー初優勝。近年は勝率4点台をうろうろし、2〜3月や6月の若松で取材した際も「調整が全然分かっていない」と苦しんでいたのを見ていただけに、通算22年目での初Vは個人的にもうれしかった。

今月の芦屋ヴィーナスシリーズでは「ね〜、1回でもできるのかなと思っていた」と、しみじみ。ちなみに自身へのご褒美は「特に何もしていないな」とのことだった。尼崎での大活躍で5期ぶりの勝率5点台が見えていたが、「あと2節。なかなか厳しいだろうけど、少しでも舟券に絡んで、少しでも勝率を上げたい。可能性がある限りはA級を目指したい」と、大橋はさらに貪欲だった。

芦屋に入る前の26年前期適用勝率が5.27。地元の女子戦で勝率を上げると、ラストチャンスの大村は混合戦ながら3日目を終えて5戦4勝の大暴れで準優2号艇を獲得。大村担当の高橋記者に「ここまで来たら（A級に）上がりたい」とコメントしたそうだ。23日の4日目は2走とも4着。残優出を逃したが、勝率を5.52まで上昇させて現ボーダーを上回っている。最後までベストを尽くす。