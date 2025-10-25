¡ÚÄÅ¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥À¡¼¥Ó¡¼¡ÛÀÄÌÚ°ì·±¤Î¡ÈÄ¶¥¤¥¤ÃÍ¡É¤Ï¿·ÅÄÍº»Ë¡¡ÃÏ¸µ¤ÎÅô¤Ï¾Ã¤µ¤Ê¤¤
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÄÅ¤ÎSG¡ÖÂè72²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ï5ÆüÌÜ¡£¡ÖÄ¶¥¤¥¤ÃÍ¡×Ã´Åö¤ÎÀÄÌÚ°ì·±µ¼Ô¤Ï¿·ÅÄÍº»Ë¡Ê40¡á»°½Å¡Ë¤òÌÔ¥×¥Ã¥·¥å¡£¸É·³Ê³Æ®¤ÎÃÏ¸µSG¤ÇÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤ÎÅô¤ò¾Ã¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£4ÆüÌÜÁ°È¾3R4Ãå¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·ÅÄ¡£Í½ÁªÆÍÇË¤Ø¼Â¼Á1Ãå¾ò·ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¸åÈ¾10R¤ÎÀä¹¥ÏÈÀï¤ËÄ©¤ó¤À¡£¥³¥ó¥Þ06¤Î±ÔÈ¯¥·¥ç¥Ã¥È¡£ÎÙ¤Î2¥³¡¼¥¹¡¦¼é²°¤¬¥³¥ó¥Þ04¤È¶¯µ¤¤Ë»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢´ó¤»ÉÕ¤±¤º¡£µ¤»ý¤Á¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÀï¤Ç²ñ¿´¤Î¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö½éÆü¤Ï¥Ü¡¼¥È¤Î¿Ê¤ßÊý¤¬´Å¤¯¤Æ¡¢½àÍ¥¤Ë¾è¤ì¤ë¤«¾è¤ì¤Ê¤¤¤«¡¢¤Î¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Î¤¤¤À´¶¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÄÅ¤Ç12Ç¯¤Ö¤ê¤ÎSGÂçÉñÂæ¡£º£²ó¤ÏÃÏ¸µ»°½Å»ÙÉô¤«¤éÍ£°ì¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ½Å°µ¤ÏÁêÅö¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£
¡¡¡ÖÃÏ¸µ¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¼è¤ê¤¢¤¨¤ºÍ¥½Ð¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤Ï½àÍ¥¤Ë¾è¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡°Â¤É¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤óÍ½ÁªÆÍÇË¤¬¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÀè¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤«¤Ö¤È¤Î½ï¤òÄù¤á¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì»ÅÍÍ¡©¤½¤³¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤È6Ãå¤Ë¤Ê¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï²ó¤¹¤È¥À¥á¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡¡¥Ú¥é¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤â¤¦ÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£ÁêËÀ¤Î56¹æµ¡¤Ï¿ô»úÄÌ¤ê¡¢ÊÂ¤Î¥Ñ¥ï¡¼°è¤À¤¬¡¢Á´Ç½ÎÏ¤ò¶î»È¤·¤ÆÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½àÍ¥¤Ï12R¤Î3¹æÄú¡£¼«ÎÏ¤Ç¹¶¤á¤Æ¹Ô¤±¤ëÏÈÈÖ¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢¸Ê¤ÎÎÏ¤ÇÍ¥½Ð¤ò¤¿¤°¤ê´ó¤»¤ë¡£
¡¡¡ÚÀÄÌÚ¤ÎÇã¤¤ÌÜ¡Û¤³¤³¤¾¤ÎÄìÎÏ¤Ë¤«¤±¤ë¡£ÃÏ¤ÎÍø¤âÀ¸¤«¤·¤¿±Ô¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¡¢ÊÑ¸¸¼«ºß¤Ë¹¶¤áÀÚ¤ë¡£¡ã3¡ä¡ã1¡ä¡¢¡ã3¡ä¡ã4¡ä¡¢¡ã3¡ä¡ã6¡äÎ®¤·¡£
¡¡