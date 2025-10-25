◆米大リーグ ワールドシリーズ第１戦 ブルージェイズ―ドジャース（２４日、カナダオンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が２４日（日本時間２５日午前９時１４分開始予定）、ワールドシリーズ第１戦の敵地・ブルージェイズ戦の試合開始約６時間前に両チーム１番乗りでグラウンドに姿を見せた。

朗希はトレーナーらとグラウンドに姿を見せると、そのまま右翼のブルペンへ。これまでも敵地では試合前の全体練習開始前に誰もいないブルペンに向かってストレッチをするなどして準備を整えていたが、ワールドシリーズでの大舞台でも、ルーチンを崩すことはなかった。

ポストシーズンでは周囲の期待を上回る投球で、ブルペン陣の救世主となっている朗希。フィリーズとの地区シリーズでは、第１、２戦目に２試合連続でセーブをマークすると、突破のかかった第４戦では８回から登板して３回３６球で無安打無失点のパーフェクトに抑えてチームのサヨナラ勝ちにつなげた。

ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズでは、第１戦で１点を失って降板したが、第３戦で２点差を締めくくってセーブを挙げ、初の２日連続登板となった第４戦でも４点差を守って試合を締めくくり、リーグ優勝を決めた。

ここまでポストシーズンでは７試合に登板し、３セーブ、１ホールド。８イニングを投げて６三振を奪い、防御率は１・１３をマークしている。「プレッシャーもありますし、打線も点取ってくれてるので、しっかり勝って終わらせなきゃいけないなという、責任は感じます」と話していた朗希。救援左腕のベシアが家庭の事情で離脱し、ブルペンは苦しい状況になり朗希の負担も増えそうだが、試合最終盤での登板へ向けて、登板までは８時間以上あると見られるが、早い時間から入念に準備を整えている。