「長谷川唯マジヤバイ」「美しすぎる」絶妙ループで同点弾！ なでしこOGも称賛「いやらしいゴール」
絶妙なフィニッシュで、チームを救った。
ニルス・ニールセン監督が率いる日本女子代表は、現地10月24日に国際親善試合でイタリア女子代表とコモのスタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャで対戦。１−１で引き分けた。
日本はスコアレスで迎えた52分、先制を許したものの、64分に試合を振り出しに戻す。宮澤ひなたが相手ゴール前に狙いすました浮き球パスを供給。これに抜け出した長谷川唯が、バウンドするボールにタイミングをうまく合わせて右足を振る。相手GKの頭上を抜く鮮やかなループシュートでネットを揺らした。
この試合を無料生中継した『ABEMA』の公式Xが、得点シーンを公開。ネット上では「まさにワールドクラスのゴラッソ!!」「長谷川唯は相変わらず凄い」「長谷川唯マジヤバイ」「マジでレベチだなぁ」「浮かせてゴールネットへナイスパス」「美しすぎるゴール」「やっぱりすげぇ」といった声があがった。
放送で解説を務めた元なでしこジャパンの岩渕真奈氏は「いやらしいゴール」と独特の表現で、ベレーザでも後輩の美技弾を称賛した。
なお、なでしこジャパンは現在、欧州遠征中で、現地28日にはスペインのラ・リネアでノルウェー女子代表と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】宮澤ひなたのアシスト→長谷川唯が技ありループで同点弾！
ニルス・ニールセン監督が率いる日本女子代表は、現地10月24日に国際親善試合でイタリア女子代表とコモのスタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャで対戦。１−１で引き分けた。
日本はスコアレスで迎えた52分、先制を許したものの、64分に試合を振り出しに戻す。宮澤ひなたが相手ゴール前に狙いすました浮き球パスを供給。これに抜け出した長谷川唯が、バウンドするボールにタイミングをうまく合わせて右足を振る。相手GKの頭上を抜く鮮やかなループシュートでネットを揺らした。
この試合を無料生中継した『ABEMA』の公式Xが、得点シーンを公開。ネット上では「まさにワールドクラスのゴラッソ!!」「長谷川唯は相変わらず凄い」「長谷川唯マジヤバイ」「マジでレベチだなぁ」「浮かせてゴールネットへナイスパス」「美しすぎるゴール」「やっぱりすげぇ」といった声があがった。
放送で解説を務めた元なでしこジャパンの岩渕真奈氏は「いやらしいゴール」と独特の表現で、ベレーザでも後輩の美技弾を称賛した。
なお、なでしこジャパンは現在、欧州遠征中で、現地28日にはスペインのラ・リネアでノルウェー女子代表と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】宮澤ひなたのアシスト→長谷川唯が技ありループで同点弾！