俳優の中山優馬（31）と佐藤アツヒロ（52）が24日、都内で松竹創業百三十周年舞台「スイートホーム ビターホーム」（12月6日〜14日、大阪松竹座）の取材会を行った。

同作はドラマ「相棒」などの脚本を手がけた藤井清美氏によるお仕事コメディーシリーズ第3弾。主演の中山は、ハウスメーカーで営業として働く不器用な男・努力（ぬりき）良介役を演じる。

役との共通点を聞かれ、中山は「対仕事の信じていたいもの、成し遂げたいものへの思いは共感するところが多々あります」とコメント。シリーズ1作目から出演している佐藤は「どれも近くなかったですね」とぶっちゃけて笑わせつつ、「この業界にずっといましたので、サラリーマンをやったことがない。言葉遣いしかり、きちんとしたことは表現してこなかったので。シリーズ1作目から難しかったです」と演じるにあたっての苦労を明かした。

また、同作のテーマ「信頼」にちなみ、「信頼できると思った人」について問われた佐藤は「諦めない人」と回答。日々舞台に立つ中で「（出演者やスタッフが）それぞれ諦めない気持ちをもってみんなで支え合っている。そういう意識を見ると信頼できる」と語った。

すると、すかさず中山が「僕は憧れた先輩の背中を無条件で信頼していますので、よろしくお願いします」と反応し、佐藤は「そこ！？」とびっくり。大先輩と13年ぶりの共演となり、中山は「とてつもなく信頼しています」と後輩としての一面を垣間見せた。