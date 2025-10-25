俳優の小泉孝太郎（47）が24日に放送されたTBS「秘密のストレス共有バラエティ め組の園」（後8・55）に出演。40代を超えてから自然と言えるようになった言葉を明かした。

令和の日本人が抱える心のモヤモヤを再現コント化する番組で、この日のテーマは「気づいて欲しい女VSわかっていない男SP」。交際3年の彼氏から「かわいい」という褒め言葉が欲しいという「女性がイラっ彼氏のズレてる褒め言葉」のVTRが流れた。

そのVTR後、小泉は「今の話だと、20代だったら絶対わからないでしたね。僕は」とし「言わなかったと思う。“キレイだね”“かわいいね”って」と自身の言動を振り返った。

それでも「40代を超えてから自然に（言えるようになった）」と明かした。だが、例えとして「（ダイアン）津田さんゴルフ好きじゃないですか。“うわぁ、キレイなゴルフ場だな”って20代の頃は…」と切り出すと、女性陣からは「ズレ始めてるよ」「女性とゴルフ場は違いますよ」とツッコミが入った。

小泉は女性陣たちの声を気にせず「“うわぁ、なんてキレイなゴルフ場なんだ”って。40代なったら自然と“キレイだね”とか“かわいいね”っていうのは言えるようになった」と明かした。

年齢を重ねて自然と口にできるようになったことに女性陣が感心するも、小泉は「それは景色にしても」と伝えた。これには再び女性陣から「景色?」「一緒になっちゃってる」「それは違う」と猛ツッコミ。小泉は「僕の中では景色と女性同じなんですよ」と考えを明かすと、女性陣から「違う違う違う」「ズレてます!」と三度ツッコミの嵐だった。