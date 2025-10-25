元光GENJI佐藤アツヒロ（52）が24日、東京・第一ホテル東京で、松竹創業百三十周年 大阪松竹座さよなら公演「スイートホームビターホーム」取材会に出席した。

同作は脚本家の藤井清美氏によるお仕事コメディーシリーズ第3弾。今回のテーマは「信頼とは何か」を描く。過去2作で主演したが、今回は主人公を揺さぶる、謎多きキーパーソンの山田を演じる。

「僕の役は不思議な役。山田という名字しかかない」と謎めいた役柄を明かし、「良いスパイスを与えられればと思っています」とした。

同作のテーマ“信頼”について問われると、先輩らしく先陣を切って答えた。「諦めないこと」が信頼につながるとした。また、「一緒に仕事をしていて、つらいことはたくさんある。でも、誰か1人元気な人を見ると、元気をもらえる」と続け、「（舞台は）みんなで支えるものだと思っているので、そういう人を見ると信頼できると思います」と語った。

また、MCの「質問がある方は挙手で」の声に佐藤が手を上げ、共演者を驚かせる一幕もあった。だが、佐藤の挙手タイミングで報道陣が手を挙げため、佐藤は譲るかたちとなった。

その質問が終わり、共演者から「佐藤さんは？」と確認されると、「こんな雰囲気になったら手を挙げようと、昨日から考えていた」と、佐藤流の場を和ませる術だったこと明かした。

同公演は12月6〜14日に大阪松竹座、同20日に石川・北國新聞赤羽ホール、同26〜29日に東京・シアターHにて公演される。