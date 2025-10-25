元AKB48秋元才加（37）が24日、東京・第一ホテル東京で、松竹創業百三十周年 大阪松竹座さよなら公演「スイートホームビターホーム」取材会に出席した。

同作は脚本家の藤井清美氏によるお仕事コメディーシリーズ第3弾。今回のテーマは「信頼とは何か」を描く。秋元は中山雄馬（31）演じる努力良介のかつての恋人、佐久間亜紀子を演じる。

演じる役について、「起業して社長をやっているけど、自分のことを信じられないと悩み続けている役」と説明した。自分との共通点を「自分に自信を持てないところが似ている。個人的には似ていると思うけど、顔が強めなのでそう見られない」と笑った。

また、「AKB48でキャプテンを務めたけど、荷が重かった葛藤が今回の社長役にリンクすることがある」と、過去の経験が役を演じる上で参考になっていることを明かした。

同作のテーマでもある“信頼”について、「あいさつをしっかりなさる方。時間や締め切りをまもる方。人として当たり前なことができない方は信頼できない」とピシャリ！ その上で同舞台は「相手を100％信じて、一緒に作っていけたらと思います」とした。

同公演は12月6〜14日に大阪松竹座、同20日に石川・北國新聞赤羽ホール、同26〜29日に東京・シアターHにて公演される。