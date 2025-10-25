ワールドシリーズ

米大リーグ・ドジャースは現地時間24日、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）のロースター26選手を発表した。前日に戦線離脱が発表されていたアレックス・ベシア投手の名前は、登録リストになかった。

23日（日本時間24日）、球団公式Xは「アレックス・ベシアが、妻ケイラと深刻な家庭の問題に対処するためにチームから離脱することを発表しなければいけません。とても重い気持ちです。球団組織全体がベシア一家のことを思っています。後日アップデート情報を提供します」と投稿していた。

日本時間午後12時近くに発表されたWSロースター。ネット上の日本のファンからは「ベシアファミリー､みんな元気であってほしい」「やはりベシアの名前がない…」「ベシア夫妻の心痛がなんであれ、どうか心の平安を取り戻せますように」「ベシアさんご家族の問題ってWS期間に戻ってこられないほどだったか心配だなぁ」「本当にベシアいないんやな…」などと心配する声が上がっていた。

二刀流で登録された大谷翔平をはじめ、山本由伸投手、佐々木朗希投手も出場登録入り。キム・ヘソン内野手もメンバーに入った。



（THE ANSWER編集部）