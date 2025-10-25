ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は５３２ドル高 ナスダックも１．３％大幅高
NY株式24日（NY時間14:07）（日本時間03:07）
ダウ平均 47266.83（+532.22 +1.14%）
ナスダック 23241.23（+299.43 +1.31%）
CME日経平均先物 49660（大証終比：+340 +0.69%）
欧州株式24日終値
英FT100 9645.62（+67.05 +0.70%）
独DAX 24239.89（+32.10 +0.13%）
仏CAC40 8225.63（-0.15 0.00%）
米国債利回り
2年債 3.476（-0.013）
10年債 3.991（-0.010）
30年債 4.580（+0.001）
期待インフレ率 2.291（-0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.626（+0.043）
英 国 4.432（+0.009）
カナダ 3.074（-0.021）
豪 州 4.142（+0.019）
日 本 1.652（-0.011）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝61.65（-0.14 -0.23%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4127.40（-18.20 -0.44%）
ビットコイン（ドル）
110417.56（+849.53 +0.78%）
（円建・参考値）
1687万4012円（+129825 +0.78%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
