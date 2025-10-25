NY株式24日（NY時間14:07）（日本時間03:07）
ダウ平均　　　47266.83（+532.22　+1.14%）
ナスダック　　　23241.23（+299.43　+1.31%）
CME日経平均先物　49660（大証終比：+340　+0.69%）

欧州株式24日終値
英FT100　 9645.62（+67.05　+0.70%）
独DAX　 24239.89（+32.10　+0.13%）
仏CAC40　 8225.63（-0.15　0.00%）

米国債利回り
2年債　 　3.476（-0.013）
10年債　 　3.991（-0.010）
30年債　 　4.580（+0.001）
期待インフレ率　 　2.291（-0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.626（+0.043）
英　国　　4.432（+0.009）
カナダ　　3.074（-0.021）
豪　州　　4.142（+0.019）
日　本　　1.652（-0.011）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝61.65（-0.14　-0.23%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4127.40（-18.20　-0.44%）

ビットコイン（ドル）
110417.56（+849.53　+0.78%）
（円建・参考値）
1687万4012円（+129825　+0.78%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ