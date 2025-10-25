²¤½£±óÀ¬Ãæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¡¢EURO4¶¯¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤È1¡Ý1¥É¥í¡¼¡ÄÄ¹Ã«ÀîÍ£¤¬¡È·Ý½Ñ¥ë¡¼¥×¡É¤ÇÆ±ÅÀÃÆ
¡¡¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤¬24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢½÷»ÒÂåÉ½¤È¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯3·î¤«¤é¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¡¢¥Ë¥ë¥¹¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó´ÆÆÄ¤Î²¼¤ÇÃå¡¹¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£º£²ó¤Î²¤½£±óÀ¬¤Î½éÀï¤Ç¤Ï¡¢UEFA½÷»ÒEURO2025¤Ç¥Ù¥¹¥È4¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢½÷»ÒÂåÉ½¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£ÃíÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤Ë¤ÏÄ¹Ã«ÀîÍ£¤äÆ£Ìî¤¢¤ª¤Ð¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ó¡¢ÃæÈ×¤ÎÄì¤Ë¤ÏµÜß·¤Ò¤Ê¤¿¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¥Ô¥ó¥Á¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£3Ê¬¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¢¡¼¥ê¡¼¥¯¥í¥¹¤¬Á÷¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤Î¼õ¤±¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¸Å²ìÅã»Ò¤¬ÂÐ±þ¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢ÀµÌÌ¤ËÎ®¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬½±¤¦¡£¤¤¤¤Ê¤ê¤Î·èÄêµ¡¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢GK»³²¼°ÉÌé²Ã¤¬¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¡£24Ê¬¤Ë¤âGK»³²¼¤ÏÈ´·²¤ÎÈ¿±þ¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤·¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦¡£
¡¡¤½¤Î5Ê¬¸å¤Ë¤Ï¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬·èÄêµ¡¤ò±é½Ð¡£¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢½÷»ÒÂåÉ½¤ò²¡¤·¹þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢Å¨¿Øº¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿Ä¹Ã«Àî¤¬½Ä¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤Ç¼ý¤á¤¿ÅÄÃæÈþÆî¤¬¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¯½Ä¤Ø¤ÈÎ®¤¹¤È¡¢È´¤±½Ð¤·¤¿Æ£Ìî¤¬³ÑÅÙ¤Î¾®¤µ¤¤°ÌÃÖ¤ÇGK¤È1ÂÐ1¤Î¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£±¦Â¤Ç¸Ô²¼¤òÁÀ¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤âGK¤ËËÉ¤¬¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÃæÈ×º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¼è¡£ºÙ¤«¤¯¥Ñ¥¹¤ò·Ò¤¤¤Ç¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËÅ¾¤¸¤ë¤È¡¢Ä¹Ã«Àî¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿µÜß·¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥Ô¥Ã¥ÁÃæ±û¤Ø¤È»ý¤Á±¿¤Ö¡£ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤Ë¶î¤±½Ð¤·¤¿À¶²Èµ®»Ò¤Ë¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤¬ÅÏ¤ê¡¢GK¤È¤Î1ÂÐ1¤Ç¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤òÁªÂò¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤ËÏÈ¤Î³°¤Ø¤È³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢52Ê¬¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢½÷»ÒÂåÉ½¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢2Ï¢Â³¤Î¥Ò¡¼¥ë¥Ñ¥¹¤«¤é¥¸¥ã¥À¡¦¥°¥ì¥Ã¥¸¤¬ÀèÀ©ÃÆ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Ë¿Í¿ô¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤À¤¬¡¢Âç³°¤ÇÍ¾¤ë¥°¥ì¥Ã¥¸¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤ì¡¢Àè¤Ë¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó´ÆÆÄ¤ÏÄ¾¸å¤ËÉÍÌî¤Þ¤¤¤«¤òÅêÆþ¤·¡¢È¿·â¤Î»å¸ý¤òÃµ¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â64Ê¬¤Ë¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¥²¡¼¥à¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¡£¸Å²ì¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤Îüâ¶¶¤Ï¤Ê¤ËÇÛµå¤·¡¢Å¨¿ØÃæ±û¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿µÜß·¤Ø¤È²£¥Ñ¥¹¡£¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇÁ°Àþ¤Ë¥í¥Ö¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¤È¡¢2ÎóÌÜ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿Ä¹Ã«Àî¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¡£GK¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÁÀ¤¦¤È¡¢¹ª¤ß¤Ê¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤¬GK¤ÎÆ¬¾å¤òÄ¶¤¨¤Æ¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¡£¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬µ®½Å¤ÊÆ±ÅÀÃÆ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï1¡Ý1¤Ç½ªÎ»¤·¡¢Î¾¼ÔÄË¤ßÊ¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¸å¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï28Æü¤Ë¥Î¥ë¥¦¥§¡¼½÷»ÒÂåÉ½¤È¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ø¤ÈÎ×¤à¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥¤¥¿¥ê¥¢½÷»ÒÂåÉ½¡¡1¡Ý1¡¡¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡52Ê¬¡¡¥¸¥ã¥À¡¦¥°¥ì¥Ã¥¸¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢½÷»ÒÂåÉ½¡Ë
1¡Ý1¡¡64Ê¬¡¡Ä¹Ã«ÀîÍ£¡Ê¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
¡¡ÍèÇ¯3·î¤«¤é¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¡¢¥Ë¥ë¥¹¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó´ÆÆÄ¤Î²¼¤ÇÃå¡¹¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£º£²ó¤Î²¤½£±óÀ¬¤Î½éÀï¤Ç¤Ï¡¢UEFA½÷»ÒEURO2025¤Ç¥Ù¥¹¥È4¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢½÷»ÒÂåÉ½¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£ÃíÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤Ë¤ÏÄ¹Ã«ÀîÍ£¤äÆ£Ìî¤¢¤ª¤Ð¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ó¡¢ÃæÈ×¤ÎÄì¤Ë¤ÏµÜß·¤Ò¤Ê¤¿¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î5Ê¬¸å¤Ë¤Ï¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬·èÄêµ¡¤ò±é½Ð¡£¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢½÷»ÒÂåÉ½¤ò²¡¤·¹þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢Å¨¿Øº¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿Ä¹Ã«Àî¤¬½Ä¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤Ç¼ý¤á¤¿ÅÄÃæÈþÆî¤¬¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¯½Ä¤Ø¤ÈÎ®¤¹¤È¡¢È´¤±½Ð¤·¤¿Æ£Ìî¤¬³ÑÅÙ¤Î¾®¤µ¤¤°ÌÃÖ¤ÇGK¤È1ÂÐ1¤Î¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£±¦Â¤Ç¸Ô²¼¤òÁÀ¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤âGK¤ËËÉ¤¬¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÃæÈ×º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¼è¡£ºÙ¤«¤¯¥Ñ¥¹¤ò·Ò¤¤¤Ç¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËÅ¾¤¸¤ë¤È¡¢Ä¹Ã«Àî¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿µÜß·¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥Ô¥Ã¥ÁÃæ±û¤Ø¤È»ý¤Á±¿¤Ö¡£ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤Ë¶î¤±½Ð¤·¤¿À¶²Èµ®»Ò¤Ë¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤¬ÅÏ¤ê¡¢GK¤È¤Î1ÂÐ1¤Ç¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤òÁªÂò¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤ËÏÈ¤Î³°¤Ø¤È³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢52Ê¬¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢½÷»ÒÂåÉ½¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢2Ï¢Â³¤Î¥Ò¡¼¥ë¥Ñ¥¹¤«¤é¥¸¥ã¥À¡¦¥°¥ì¥Ã¥¸¤¬ÀèÀ©ÃÆ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Ë¿Í¿ô¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤À¤¬¡¢Âç³°¤ÇÍ¾¤ë¥°¥ì¥Ã¥¸¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤ì¡¢Àè¤Ë¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó´ÆÆÄ¤ÏÄ¾¸å¤ËÉÍÌî¤Þ¤¤¤«¤òÅêÆþ¤·¡¢È¿·â¤Î»å¸ý¤òÃµ¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â64Ê¬¤Ë¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¥²¡¼¥à¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¡£¸Å²ì¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤Îüâ¶¶¤Ï¤Ê¤ËÇÛµå¤·¡¢Å¨¿ØÃæ±û¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿µÜß·¤Ø¤È²£¥Ñ¥¹¡£¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇÁ°Àþ¤Ë¥í¥Ö¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¤È¡¢2ÎóÌÜ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿Ä¹Ã«Àî¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¡£GK¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÁÀ¤¦¤È¡¢¹ª¤ß¤Ê¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤¬GK¤ÎÆ¬¾å¤òÄ¶¤¨¤Æ¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¡£¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬µ®½Å¤ÊÆ±ÅÀÃÆ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï1¡Ý1¤Ç½ªÎ»¤·¡¢Î¾¼ÔÄË¤ßÊ¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¸å¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï28Æü¤Ë¥Î¥ë¥¦¥§¡¼½÷»ÒÂåÉ½¤È¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ø¤ÈÎ×¤à¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥¤¥¿¥ê¥¢½÷»ÒÂåÉ½¡¡1¡Ý1¡¡¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡52Ê¬¡¡¥¸¥ã¥À¡¦¥°¥ì¥Ã¥¸¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢½÷»ÒÂåÉ½¡Ë
1¡Ý1¡¡64Ê¬¡¡Ä¹Ã«ÀîÍ£¡Ê¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
¡ÚÆ°²è¡ÛÄ¹Ã«ÀîÍ£¤Î¡È·Ý½Ñ¥ë¡¼¥×¡É¤¬ßÚÎö¡ª
[Â®Êó]Ä¹Ã«ÀîÍ£¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¥¹¥³¥¢¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¡ª— ¥¢¥Ù¥Þ¥µ¥Ã¥«¡¼ (@ABEMA_soccer) October 24, 2025
¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç
¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó vs ¥¤¥¿¥ê¥¢½÷»ÒÂåÉ½
¡¿
µÜß·¤Ò¤Ê¤¿¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿Ä¹Ã«Àî¤¬
µ»¤¢¤ê¥ë¡¼¥×¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¡ª
¡À
ABEMA¤ÇÆÈÀêÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ