◇女子サッカー国際親善試合 日本1ー1イタリア（2025年10月24日 イタリア・コモ）

FIFAランク8位のサッカー女子日本代表「なでしこジャパン」は24日、欧州遠征で同12位イタリア代表と1ー1のドロー。リードを許した後半19分、半年ぶりに代表復帰した主将のMF長谷川唯（28＝マンチェスター・シティ）が鮮やかループシュートで同点弾。7月の女子欧州選手権で4強入りした強豪相手に輝きを放った。

日本は4月以来の代表招集となったMF長谷川唯（マンチェスターC）が先発出場。DF熊谷紗希（ロンドンC）、MF宮沢ひなた（マンチェスターU）、FW田中美南（ロイヤルズ）ら主力もスタメン入り。大怪我を乗り越え1年3カ月ぶりに代表復帰したDF清水梨紗（リバプール）、1年10カ月ぶり復帰のDF遠藤純（エンジェルC）はベンチスタートとなった。

試合はGK山下杏也加（マンチェスターC）がファインセーブを連発。ピンチを脱すると攻勢に転じ前半29分、FW田中のスルーパスからMF藤野あおば（マンチェスターC）が左サイドから一気にゴール前に迫りシュートを放つも相手GKに防がれゴールならず。同アディショナルタイムにはMF宮沢のスルーパスからMF清家貴子（ブライトン）がループシュートを放つもわずかにバーの上へと外れ、0ー0のまま前半を終えた。

後半立ち上がりからリズムをつかめずにいると7分、自陣エリア内でヒールキックのパスを2本繋がれ最後はMFグレッジ（ローマ）に強烈な右足シュートを浴び失点。

先制点を許してしまうも同19分、MF宮沢のダイレクトスルーパスに反応したMF長谷川が右足ダイレクトで正確なループシュート。前線から中盤に下りてきたMF浜野まいか（チェルシー）の空けた右サイドのスペースを上手く使った芸術的な一撃で1ー1のドローへと持ち込んだ。

次戦は28日（日本時間29日未明）にスペインで同13位ノルウェー代表と対戦する。