¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤È1¡¼1°ú¤Ê¬¤± ¥¥ã¥×¥Æ¥óÄ¹Ã«ÀîÍ£¤ÎÈþ¤·¤¤¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯
¡Ú¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡Û¥¤¥¿¥ê¥¢½÷»ÒÂåÉ½ 1¡Ý1 ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î25Æü¡¿¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¡¦¥·¥Ë¥¬¡¼¥ê¥ã¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÄ¹Ã«ÀîÍ£¤¬¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¥ë¡¼¥×ÃÆ¡×
¡¡¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¡Ë¤ÏÆüËÜ»þ´Ö10·î25Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢½÷»ÒÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ëÄ¹Ã«ÀîÍ£¤Î¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢1¡¼1¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥Ë¥ë¥¹¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¤Ï4¾¡4Ê¬3ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½²ñ¸«¤Ç¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢Âè2¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆþ¤ë¡£Áª¼ê¤òÃÎ¤ëÃÊ³¬¤«¤é¡¢¤è¤ê·ë²Ì¤òµá¤á¤ëÃÊ³¬¤ËÆþ¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¤³¤Î»î¹ç¡£4¡¼3¡¼3¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢GK¤Ï»³²¼°ÉÌé²Ã¡¢DF¤Ï±¦¤«¤é¹â¶¶¤Ï¤Ê¡¢¸Å²ìÅã»Ò¡¢·§Ã«¼Ó´õ¡¢¼é²°ÅÔÌï¤¬ÊÂ¤Ö¡£ÃæÈ×¤ÏµÜß·¤Ò¤Ê¤¿¤¬¥¢¥ó¥«¡¼¤ËÆþ¤ê¡¢Ä¹Ã«Àî¤È¾¾·¦¿¿¿´¤¬¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ë¡£3¥È¥Ã¥×¤Ï±¦¤«¤éÀ¶²Èµ®»Ò¡¢ÅÄÃæÈþÆî¡¢Æ£Ìî¤¢¤ª¤Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤³¤½¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¤Ê¤Ç¤·¤³¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤È13Ê¬¤Ë¤ÏÆ£Ìî¤¬¥ß¥É¥ë¡¢16Ê¬¤Ë¤Ï¾¾·¦¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÀÑ¶ËÅª¤Ë¹¶¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡24Ê¬¤Ë¤Ï¤Ì¤«¤ë¤ó¤À¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¸Å²ì¤¬Â¤ò¼è¤é¤ì¤¿·ä¤ò¤Ä¤«¤ì¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Ê¡¦¥¸¥ì¥Ã¥ê¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òµö¤·¤Æ¥Ò¥ä¥ê¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ï¼é¸î¿À¤Î»³²¼¤¬¹¥¥»¡¼¥Ö¤ÇËÉ¤¤¤À¡£Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¤Ê¤Ç¤·¤³¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À¶²È¤¬GK¤È¤Î1ÂÐ1¤ÇÁÀ¤Ã¤¿¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤Ï·è¤Þ¤é¤º¡£Á°È¾¤Ï¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ç¾¾·¦¤ò²¼¤²¤ÆÃ«ÀîË¨¡¹»Ò¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£¤·¤«¤·52Ê¬¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Þ¤Ç²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥¸¥ì¥Ã¥ê¤Î¥Ò¡¼¥ë¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥¸¥ã¡¼¥À¡¦¥°¥ì¥Ã¥¸¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¼ºÅÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤Ç¤·¤³¤Ï61Ê¬¡¢À¶²È¤ò²¼¤²¤ÆÉÍÌî¤Þ¤¤¤«¤òÅêÆþ¡£¤¹¤ë¤È64Ê¬¡¢µÜß·¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¡¢Î¢¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿Ä¹Ã«Àî¤¬±¦Â¤ÎÈþ¤·¤¤¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤òÎäÀÅ¤ËÄÀ¤á¤Æ»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡77Ê¬¤Ë¤ÏÅÄÃæ¤ò²¼¤²¤Æ¿¢ÌÚÍý»Ò¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢µÕÅ¾¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ°Àþ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤¿¡£80Ê¬¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ÇÄË¤á¤¿¸Å²ì¤ò²¼¤²¤ë¤È¡¢Âç²ø²æ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ1Ç¯£³¤«·î¤Ö¤ê¤ËÂåÉ½Éüµ¢¤·¤¿À¶¿åÍü¼Ó¤òÅêÆþ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç½ªÈ×¤âÁê¼ê¿ØÆâ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ä¤Ê¤Ç¤·¤³¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½ªÎ»¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¡£Âè2¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¥Ë¡¼¥ë¥»¥óÂÎÀ©¤Î½éÀï¤Ï¥É¥í¡¼·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë