　ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１５２円台後半での推移となっている。この日発表の９月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が予想を下回りＦＲＢの追加利下げを正当化する内容だったことから、為替市場はドル売りの反応を見せた。

　ドル円も一気に１５２円台前半に急低下していたものの、すぐに買い戻されている。その後発表の１０月の米ＰＭＩが予想を上回ったことでドル高の反応が強まった。

　ドル円も下げをほぼ取り戻し、１５３円台に瞬間上昇する場面も見られていた。ただ、１５３円台の上値抵抗も強く、１５２円台後半で推移している。

　ドル円は上昇の流れを復活させているが、来週の重要イベント目白押しの週を控えていることもあり、１５３円台に入ると戻り売り圧力も強まるようだ。

USD/JPY　152.82　EUR/USD　1.1625　GBP/USD　1.3301

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美