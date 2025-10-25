ドル円は１５２円台後半 ９月の米ＣＰＩはＦＲＢの追加利下げを正当化＝ＮＹ為替 ドル円は１５２円台後半 ９月の米ＣＰＩはＦＲＢの追加利下げを正当化＝ＮＹ為替

ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１５２円台後半での推移となっている。この日発表の９月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が予想を下回りＦＲＢの追加利下げを正当化する内容だったことから、為替市場はドル売りの反応を見せた。



ドル円も一気に１５２円台前半に急低下していたものの、すぐに買い戻されている。その後発表の１０月の米ＰＭＩが予想を上回ったことでドル高の反応が強まった。



ドル円も下げをほぼ取り戻し、１５３円台に瞬間上昇する場面も見られていた。ただ、１５３円台の上値抵抗も強く、１５２円台後半で推移している。



ドル円は上昇の流れを復活させているが、来週の重要イベント目白押しの週を控えていることもあり、１５３円台に入ると戻り売り圧力も強まるようだ。



USD/JPY 152.82 EUR/USD 1.1625 GBP/USD 1.3301



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

