「服欲しいけど節約もしたい」→【しまむら】へ！ デザイン可愛い♡「プチプラトップス」

物価高が続く今、賢くおしゃれを楽しみたいなら【しまむら】の「プチプラトップス」が狙い目。パイルやフロッキー素材を使用したプルオーバーや、絶妙な色味に惹かれるチェック柄シャツなど、デザイン性にもこだわりを感じる、ハイクオリティなトップスをご紹介します。

コスパ優秀！ 大人可愛く映えるトップス

【しまむら】〈上から〉「パイルハナガラPO」\1,089（税込）、「フロッキーリボンガラPO」\1,089（税込）

起毛感のあるパイルとフロッキー素材で花柄やリボン柄をデザインした、トレンド感のあるトップス。大人可愛い着こなしも楽しめるトップスは「一目惚れで買ってました」と@hiro77andさんもハートを鷲掴みにされた様子。ジレやジャケットのインナーとしても着回せるため、秋コーデに大活躍しそうです。

色味が可愛いチェック柄シャツ

【しまむら】「アオCHKシシュウBIGシャツ」\1,639（税込）

定番ながらトレンドキーワードに浮上している今シーズン、ますます注目度が高まっているチェック柄シャツ。「色味かわゆ～」と@hiro77andさんがコメントしているように、くすみ感のあるブルーをベースにしたオンブレチェック柄がおしゃれ見え。オーバーサイズシルエットで、バサッと羽織るだけでこなれた印象も与えられそうです。

一点投入で垢抜ける主役級ベスト

【しまむら】「フリンジUネックベスト」\1,639（税込）

フリンジをたっぷりあしらったデザインが目を引くベストは、一点投入するだけでトレンド感のある着こなしに。シンプルコーデも一気に垢抜けて見えるため、おしゃれが苦手な人の救世主になりそうです。顔まわりがスッキリ見える深めのUネックタイプ。クルーネックTやタートルネックニットとの相性も良さそうです。

リボン & たぽん袖が可愛いニット

【しまむら】「cho＊リボンボートNPO」\1,639（税込）

袖丈長めのたぽんと感が可愛いニットトップス。首元のリボンデザインがアクセントになり、ニュアンス感のある色味もおしゃれ見えをサポートします。パンツにもスカートにも合わせやすいシンプルさも魅力的で、秋コーデの即戦力になる予感。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hiro77and様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

