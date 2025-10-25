ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は４９１ドル高 ナスダックも１．３％の大幅高
NY株式24日（NY時間13:08）（日本時間02:08）
ダウ平均 47225.77（+491.16 +1.05%）
ナスダック 23242.36（+300.56 +1.31%）
CME日経平均先物 49605（大証終比：+285 +0.58%）
欧州株式24日終値
英FT100 9645.62（+67.05 +0.70%）
独DAX 24239.89（+32.10 +0.13%）
仏CAC40 8225.63（-0.15 0.00%）
米国債利回り
2年債 3.478（-0.011）
10年債 3.991（-0.010）
30年債 4.580（+0.001）
期待インフレ率 2.294（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.626（+0.043）
英 国 4.432（+0.009）
カナダ 3.069（-0.026）
豪 州 4.142（+0.019）
日 本 1.652（-0.011）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝61.83（+0.04 +0.06%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4144.40（-1.20 -0.03%）
ビットコイン（ドル）
110436.31（+868.28 +0.79%）
（円建・参考値）
1687万4668円（+132673 +0.79%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
