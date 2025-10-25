NY株式24日（NY時間13:08）（日本時間02:08）
ダウ平均　　　47225.77（+491.16　+1.05%）
ナスダック　　　23242.36（+300.56　+1.31%）
CME日経平均先物　49605（大証終比：+285　+0.58%）

欧州株式24日終値
英FT100　 9645.62（+67.05　+0.70%）
独DAX　 24239.89（+32.10　+0.13%）
仏CAC40　 8225.63（-0.15　0.00%）

米国債利回り
2年債　 　3.478（-0.011）
10年債　 　3.991（-0.010）
30年債　 　4.580（+0.001）
期待インフレ率　 　2.294（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.626（+0.043）
英　国　　4.432（+0.009）
カナダ　　3.069（-0.026）
豪　州　　4.142（+0.019）
日　本　　1.652（-0.011）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝61.83（+0.04　+0.06%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4144.40（-1.20　-0.03%）

ビットコイン（ドル）
110436.31（+868.28　+0.79%）
（円建・参考値）
1687万4668円（+132673　+0.79%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ